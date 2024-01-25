General Motors презентовали сверхмощного конкурента BMW M5 (видео)

Спортивный седан Cadillac CT5-V изменился внешне и стал современнее внутри. Модель предложена в версиях мощностью до 668 сил.

В США презентовали новый Cadillac CT5-V 2024 модельного года. Спортивный седан прошел фейслифтинг вслед за стандартным CT5 и поступит в продажу с лета. Об этом сообщается на сайте концерна General Motors.

Стандартный Cadillac CT5-V с 360-сильной турбошестеркой Фото: General Motors

Новый Cadillac CT5-V узнается по измененной передней части с увеличенной решеткой радиатора, измененными фарами и более агрессивным бампером. Сзади освежены фонари. Как и прежде, седан отличается от базового CT5 обвесом, задним спойлером и 19-дюймовыми дисками.

668-сильный Cadillac CT5-V Blackwing Фото: General Motors

В салоне на передней панели появился огромный 33-дюймовый дисплей. Установлены новая мультимедиа на базе Google, интернет 5G и система полуавтономного вождения Super Cruise.

В отделке сочетается кожа и карбон. Кроме того, установлены спортивные сиденья с электроприводом.

В салоне появился 33-дюймовый дисплей Фото: General Motors

Как и прежде, седан Cadillac CT5-V доступен в двух версиях: стандартная модель оснащена 3,0-литровым 360-сильным V6 твин-турбо, а вариант Blackwing – 6,2-литровым компрессорным V8 на 668 л. с.

Новый Cadillac CT5-V Blackwing разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с и развивает 330 км/ч, то есть является конкурентом BMW M5 и Audi RS6.

Спортивный седан Cadillac оснащают 6-ступенчатой механической или 10-ступенчатой автоматической КПП. Комплектация включает самоблокирующийся дифференциал, адаптивные амортизаторы и тормоза Brembo. 360-сильная версия доступна с полным приводом.

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