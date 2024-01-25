Снесут конкурентов: Илон Маск считает китайские электромобили угрозой автопрому

По мнению Маска, китайские электромобили являются наиболее конкурентоспособными. Они могут быть успешными на мировом авторынке.

Илон Маск признался, что побаивается конкуренции со стороны китайских производителей электромобилей. СЕО Tesla поддерживает сохранении пошлин и других торговых барьеров для дешевых электрокаров из Поднебесной. Об этом он заявил о время выступления в Сан-Франциско, сообщает агентство Reuters.

По словам Илона Маска, именно автопроизводители из Китая создают самые конкурентоспособные электрокары, которые могут быть успешными и за пределами своей родины. Он считает, что если бы не торговые барьеры, то китайские компании "снесли бы" западных конкурентов.

Электромобили BYD уже стали популярнее, чем Tesla Фото: BYD Auto

Кроме того, Маск отметил, что пока не видит возможности сотрудничества Tesla с компаниями из Поднебесной, но готов допустить китайские электромобили к сети зарядных станций Supercharger.

Опасения Илона Маска не беспочвенны. Как известно, в четвертом квартале 2023 года китайская корпорация BYD Auto уже обошла Tesla и стала крупнейшим производителем электромобилей в мире.

Ранее стало известно, что для конкуренции с доступными китайскими моделями в Tesla разрабатывают недорогой электрокар за $25 000. Кроссовер с рабочим названием Redwood должен появиться в 2025 году.

Также Фокус сообщал, что спрос на электромобили из Китая резко вырос и в Украине.