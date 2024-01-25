Эксклюзив от чемпионов мира: Toyota показала экстремальные заряженные хэтчбеки (фото)

Выпустят по 100 Toyota GR Yaris Kalle Rovanpera Edition и Sebastien Ogier Edition. Оба хэтчбека оснащены 280-сильным турбомотором и полным приводом.

Заряженный хэтчбек Toyota GR Yaris после планового обновления получил две новые лимитированные версии. В их создании приняли участие чемпионы мира по ралли Себастьяна Ожье и Калле Рованперы, выступающих за команду Toyota Gazoo Racing. Подробности новинок раскрыли на официальном сайте японского производителя.

Toyota GR Yaris Sebastien Ogier Edition Фото: Toyota

Всего выпустят по 100 Toyota GR Yaris Kalle Rovanpera Edition и Sebastien Ogier Edition. От стандартной модели они отличаются особыми 18-дюймовыми дисками и карбоновыми спойлерами на крыше.

Версия Sebastien Ogier Edition окрашена в серый матовый цвет, а Kalle Rovanpera Edition получила окраску, как у раллийных авто.

Toyota GR Yaris Kalle Rovanpera Edition Фото: Toyota

В салоне появились памятные таблички с названием и серийным номером модели. Кроме того, появились особые режимы езды. В Kalle Rovanpera Edition появился специальный дрифтовый режим Donut ("пончик").

В Toyota GR Yaris Sebastien Ogier Edition новых режимов сразу два. Один назван в честь Калле Рованперы и имеет выраженный заднеприводный уклон. А режим Morizo подразумевает максимальное сцепление с дорогой.

В салоне появились памятные таблички Фото: Toyota

Обе версии Toyota GR Yaris оснащены 1,6-литровым турбомотором на 280 л. с., а также 6-ступенчатой механической КПП и полным приводом.

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