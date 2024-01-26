Старый 26-летний Subaru ушел с молотка по цене нового Porsche 911 (фото)

Выпущено лишь 424 Subaru Impreza STI в кузове купе, поэтому сейчас они очень дорогие. 280-сильный спорткар является серийной версией раллийного авто.

В США на аукционе Cars and Bids продали Subaru Impreza 1998 года. За автомобиль выручили 135 000 долларов – как за новый Porsche 911. Об автомобиле рассказали на сайте аукционного дома.

У купе расширены крылья и установлено антикрыло Фото: Cars and Bids

Столь высокая цена обусловлена тем, что с молотка ушло очень редкое купе Subaru Impreza 22B STI. Всего выпустили только 424 таких автомобиля. К слову, один из них есть в Украине.

В салоне появился каркас безопасности Фото: Cars and Bids

Двухдверную Subaru Impreza 22B STI выпустили лимитированной партией для того, чтобы допустить такое купе к чемпионату мира по ралли WRC. Его правила в то время требовали наличия у гоночных авто серийных аналогов.

Оснащение включает спортивные кресла Фото: Cars and Bids

Цена Subaru Impreza 22B STI порой может достигать и 300 000 долларов. В данном случае стоимость ниже потому, что авто не отреставрировано и оснащено неоригинальными деталями. В частности, ему заменили руль и колесные диски, а также установили каркас безопасности.

Обозначение 22B указывает, что этот Subaru Impreza STI оснащен 2,2-литровым двигателем типа "боксер". Он развивает 280 л. с. и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,3 с и развивать 250 км/ч.

Под капотом установлен 280-сильный турбомотор Фото: Cars and Bids

Естественно, авто является полноприводным. Как и все Subaru Impreza STI, купе отличается расширенными крыльями, воздухозаборником на капоте и антикрылом. В салоне установлены спортивные кресла.

Ранее Фокус рассказывал про уникальный гибрид гоночного Audi и Range Rover.

Также мы писали, что с молотка ушел уникальный спорткар BMW Alpina.