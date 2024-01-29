Самый быстрый Volkswagen Golf 2024 показали до премьеры (фото)

Новый Volkswagen Golf R изменится внешне и внутри. Не исключено, что мощность двигателя хэтчбека вырастет и превысит 330 сил.

В линейке обновленного Volkswagen Golf 2024 останется заряженный вариант R. Его официально презентуют летом, а пока он засветился во время гонки по льду озера Целль в Австрии. Фото автомобиля опубликовали на сайте Volkswagen.

Заряженный хэтчбек показали во время гонки по льду Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Golf R показали в камуфляжной пленке. Впрочем, видно, что, как и стандартный хэтчбек, он получил новые бамперы, оптику и решетку радиатора. Заряженная версия отличается от стандартной модели более агрессивным дизайном передней части, скромным обвесом и увеличенным задним спойлером.

Салон Volkswagen Golf R не показали, но известно, что заряженный хэтчбек получит увеличенный тачскрин мультимедиа и новые переключатели климата. Авто оснастят спортивными рулем и сиденьями.

Мощность турбомотора могут увеличить Фото: Volkswagen

Заряженный Volkswagen Golf R 2024 сохранит 2,0-литровый бензиновый турбомотор и полный привод. Не исключено, что мощность четверки увеличат и она превысит 330 л. с. Кроме того, стало известно, что модель потеряет механическую КПП и будет доступна только с 7-ступенчатым роботом DSG.

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