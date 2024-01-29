Японский пикап превратили в экстремальный автодом для бездорожья (фото)

Автодом Isuzu D-Max получил двуспальную палатку на крыше и небольшую кухню. Внедорожные способности пикапа улучшили.

Пикап Isuzu D-Max получил нестандартную версию. Его превратили во внедорожный дом на колесах. Об этом сообщается на сайте компании ARB.

В кузове появился кунг

Именно это австралийское ателье выполнило тюнинг Isuzu D-Max. На его крыше появился бокс с раскладной двуспальной палаткой. Попасть в нее можно по лестнице.

Кроме того, в кузове появился кунг и внутри установлена раскладная кухня. Она включает шкафы для различной поклажи, раковину и небольшую газовую плиту. Также в кузове перевозятся раскладные стол и стулья. Среди опций есть холодильник.

На крыше установлена палатка

В добавок, заказчик может улучшить внедорожные способности Isuzu D-Max. Пикапу могут увеличить клиренс, установить огромные внедорожные шины с расширителями арок, буксировочные крюки и крепления для различных аксессуаров.

Оснащение включает газовую плиту

Пикап Isuzu D-Max комплектуют турбодизелями объемом 1,9 л (150 и 163 л. с.) и 3,0 л (190 л. с.). Есть версии с 6-ступенчатыми механической и автоматической КПП.

Кстати, именно такой пикап Isuzu D-Max планируют запустить в производство в Украине уже в нынешнем году.

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