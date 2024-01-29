Заброшенный эксклюзив: редчайший 750-сильный суперкар годами пылится на паркинге (фото)

Выпущено лишь 150 суперкаров Gumpert Apollo всех версий. Конкретно этот 750-сильный автомобиль способен развить 360 км/ч и новым стоил 500 000 долларов.

В Дубае обнаружили заброшенный Gumpert Apollo. Раритетный немецкий суперкар стоит на паркинге уже не один год. Его снимки опубликовали на странице supercar.fails в Instagram.

О том, что автомобиль заброшенный, говорит толстый слой пыли. Состояние Gumpert Apollo довольно неплохое. На данный момент неизвестно, почему дорогая модель оказалась никому не нужной.

Суперкар оснащен 750-сильным V8 от Audi

Суперкар Gumpert Apollo – настоящая редкость. Всего с 2005 по 2012 год собрали только 150 таких купе. Модель предлагали в гоночных и дорожных версиях и оснащали турбированным 4,2-литровым V8 Audi мощностью 650-800 л. с. Ее кузов выполнен из карбона, а двери поднимаются вверх.

Конкретно этот автомобиль – 750-сильный Gumpert Apollo S: такие суперкары выпускали в 2010-2011 годах и продавали за 500 000 долларов. От стандартного купе он отличается огромным антикрылом.

Сзади установлено огромное антикрыло

Gumpert Apollo S весит всего 1200 кг. С 6-ступенчатой роботизированной КПП он способен разогнаться до 100 км/ч за 3 с и развить 360 км/ч.

К слову, для ОАЭ заброшенные суперкары – не редкость. Например, недавно прямо в пустыне нашли ничейный Lamborghini Countach.

Также Фокус рассказывал про первый суперкар от Red Bull.