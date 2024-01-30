В стиле 30-х годов: в Испании выполнили нестандартный тюнинг Jeep Wrangler (фото)

Новый Hurtan Vintage построен на базе современного Jeep Wrangler, но своим дизайном напоминает ретро-авто. Внедорожник предложен в бензиновой и дизельной версиях.

Внедорожник Jeep Wrangler получил нестандартную модификацию Vintage. Автомобиль выглядит, как пришелец из 30-х годов. О нем рассказали на сайте компании Hurtan.

Крыша автомобиля выполнена сдвижной

Именно это испанское ателье выполнило тюнинг Jeep Wrangler. Оно известно своими необычными авто в ретро-стиле и теперь взялось доработать американский внедорожник.

Салон отделан кожей и деревом

За основу взят Jeep Wrangler предыдущего поколения. Он изменился до неузнаваемости – его выдают разве что двери. Появились выраженные крылья, круглые фары и подножки, а также чехлы для запасных колес. В отделке немало хрома, также обращает на себя внимание двухцветная окраска кузова.

Салон Hurtan Vintage практически не изменился, разве что в отделке использованы кожа и дерево. Крыша автомобиля выполнена сдвижной.

У Hurtan Jeep выраженные крылья и двухцветная окраска

Новый Hurtan Vintage предложен с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 266 л. с. и 2,2-литровым 197-сильным турбодизелем. Обе версии сохранили 6-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод.

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