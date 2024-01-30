Эксклюзивное авто Дональда Трампа ушло с молотка за $1,1 миллиона (фото)
Lamborghini Diablo Дональда Трампа оснащен 5,7-литровым V12 мощностью 492 л. с. Суперкар способен разогнаться до 100 км/ч за 4,1 с и развить 325 км/ч.
В США на аукционе Barrett-Jackson продали суперкар Lamborghini Diablo 1997 года. Кабриолет построили по индивидуальному заказу Дональда Трампа. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.
За авто Дональда Трампа отдали 1,1 миллиона долларов, хотя, как правило, такие кабриолеты Lamborghini Diablo VT Roadster примерно в два-три раза дешевле.
Суперкар Lamborghini Дональда Трампа окрасили в особый синий цвет, который не был доступен для стандартного Diablo. Его салон отделан черно-белой кожей, а на кузове появилась памятная табличка Donald Trump 1997 Diablo. Оснащение авто включает антикрыло, климат-контроль и акустику Alpine.
Lamborghini Diablo VT Roadster оснащен 5,7-литровым V12 мощностью 492 л. с. и полным приводом. С 5-ступенчатой механической КПП он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,1 с и развить 325 км/ч.
Дональд Трамп владел Lamborghini Diablo с 1997 по 2002 год. После этого у авто было еще два владельца. Суперкар отлично сохранился, а его пробег составляет 24 831 км.
Ранее Фокус рассказывал, что на аукционе за 100 000 долларов продали тюнингованный BMW Майкла Джордана.
Также мы писали, что старый 26-летний Subaru ушел с молотка по цене нового Porsche 911.