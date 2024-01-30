Эксклюзивное авто Дональда Трампа ушло с молотка за $1,1 миллиона (фото)

Lamborghini Diablo Дональда Трампа оснащен 5,7-литровым V12 мощностью 492 л. с. Суперкар способен разогнаться до 100 км/ч за 4,1 с и развить 325 км/ч.

В США на аукционе Barrett-Jackson продали суперкар Lamborghini Diablo 1997 года. Кабриолет построили по индивидуальному заказу Дональда Трампа. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

Дональд Трамп владел суперкаром с 1997 по 2002 год Фото: Barrett-Jackson

За авто Дональда Трампа отдали 1,1 миллиона долларов, хотя, как правило, такие кабриолеты Lamborghini Diablo VT Roadster примерно в два-три раза дешевле.

Суперкар Lamborghini Дональда Трампа окрасили в особый синий цвет, который не был доступен для стандартного Diablo. Его салон отделан черно-белой кожей, а на кузове появилась памятная табличка Donald Trump 1997 Diablo. Оснащение авто включает антикрыло, климат-контроль и акустику Alpine.

Lamborghini окрашен в особый синий цвет Фото: Barrett-Jackson Оснащение включает опционное антикрыло Фото: Barrett-Jackson Салон отделан черно-белой кожей Фото: Barrett-Jackson Суперкар оснащен 492-сильным V12 Фото: Barrett-Jackson

Lamborghini Diablo VT Roadster оснащен 5,7-литровым V12 мощностью 492 л. с. и полным приводом. С 5-ступенчатой механической КПП он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,1 с и развить 325 км/ч.

Дональд Трамп владел Lamborghini Diablo с 1997 по 2002 год. После этого у авто было еще два владельца. Суперкар отлично сохранился, а его пробег составляет 24 831 км.

Ранее Фокус рассказывал, что на аукционе за 100 000 долларов продали тюнингованный BMW Майкла Джордана.

Также мы писали, что старый 26-летний Subaru ушел с молотка по цене нового Porsche 911.