Большие перемены: знаменитый британский спорткар станет электромобилем (фото)

На смену бензиновому Lotus Elise придет новый электромобиль. Спорткар останется компактным и легким, но будет гораздо мощнее.

Спорткар Lotus Elise получит преемника. Модель с рабочим обозначением Type 135 дебютирует в 2025 году и будет электрической. Об этом стало известно британскому изданию Autocar.

Спорткар останется компактным и легким Фото: Autocar

Новый Lotus Type 135 будет стоить около 75 000 фунтов стерлингов ($95 000). В отличие от ряда других электрокаров марки, выпускать его будут не в Китае, а на родине – в Великобритании. Сборка стартует в 2027 году и ежегодно планируют выпускать по 10-15 тысяч авто. Пока неизвестно, сохранит ли спорткар название Elise или будет переименован.

Авто официально показали на официальном тизере (он справа) Фото: Autocar

Электрокар Lotus построят на новой платформе LEVA, разработанной совместно с Renault-Alpine. Судя по единственному официальному тизеру, спорткар будет компактным (колесная база – 2470 мм), низким и довольно легким, по меркам электромобилей.

Архитектура LEVA рассчитана на 800-вольтные силовые установки с одним и двумя моторами мощностью от 469 до 872 л. с. Аккумуляторная батарея расположена вертикально за сиденьями. Ее емкость может быть от 66,4 до 99,6 кВт∙ч: запас хода составит от 480 до 725 км.

Lotus построят на новой платформе Фото: Lotus

Наряду со стандартной моделью предложат и экстремальный трековый вариант. Он станет заменой Lotus Exige.

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