Кроссоверы и электрокары: определены лучшие женские автомобили 2024 года (фото)

В финал конкурса Women's World Car Of The Year вышли пять моделей. Среди них — электромобили, кроссоверы, суперкар и рамный пикап.

Оглашены финалисты конкурса Women's World Car Of The Year ("Женский всемирный автомобиль года") за 2024 год. За победу поборются пять моделей. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Финалистов выбрали из 62 претендентов, причем жюри отметило высокий уровень всех участников. Каждая из пяти моделей является победителем в своей категории. Одна из них станет женским авто года: победителя по традиции объявят 8 марта — в Международный день борьбы за права женщин.

Лучший семейный автомобиль – Volvo EX30 Лучший большой автомобиль – BMW 5 Series Лучший кроссовер – Kia EV9 Лучший эксклюзивный автомобиль – Aston Martin DB12 Лучший внедорожник/пикап – Volkswagen Amarok

Лучшие авто для женщин в 2024 году:

лучший семейный автомобиль — Volvo EX30;

лучший большой автомобиль — BMW 5 Series;

лучший кроссовер — Kia EV9;

лучший эксклюзивный автомобиль — Aston Martin DB12;

лучший внедорожник/пикап — Volkswagen Amarok.

Конкурс Women's World Car Of The Year проводится с 2010 года. Лучшие женские автомобили выбирает жюри из 75 автожурналисток, представляющих 52 страны на пяти континентах. Они проводят тесты претендентов, а также оценивают безопасность, управляемость, комфорт, технологичность, дизайн, экономичность, экологичность и стоимость. В прошлом году победителем стал кроссовер Kia Niro.

Ранее Фокус рассказывал про лучшие авто года по мнению американцев.

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