Ford представил конкурента Renault Kangoo с гибридной установкой и полным приводом (фото)

Ford Transit Connect изменился внешне и стал современнее внутри. Линейку модели пополнили плагин-гибрид и полноприводная модификация.

Презентован новый Ford Transit Connect 2024. Коммерческая модель прошла модернизацию и поступит в продажу с весны. Ее детали раскрыли на официальном сайте Ford.

Линейку модели пополнил плагин-гибрид Фото: Ford

Новый Ford Transit Connect узнается по измененным фарам и решетке радиатора. В салоне установлены виртуальный щиток приборов и большой 10-дюймовый тачскрин.

Как и прежде, Ford Transit Connect доступен в двухместной, пятиместной и семиместной версиях, а также двух вариантах по длине. Объем его грузового отсека составляет от 3,1 до 3,7 кубометров (в зависимости от модификации), а грузоподъемность – 820 кг. Задние сиденья можно откинуть вперед.

На передней панели установлены два дисплея Фото: Ford

Базовое оснащение включает систему автоматического торможения, а среди опций есть беспроводная зарядка смартфонов, подогрев сидений и руля, камера и контроль "слепых" зон.

Задние сиденья откидываются вперед Фото: Ford

Конкурент Renault Kangoo и Citroen Berlingo доступен с 2,0-литровыми турбодизелями на 102 и 122 л. с., причем в последнем случае предусмотрен полный привод. Можно выбрать механическую КПП или робот с двумя сцеплениями.

Объем грузового отсека составляет от 3,1 до 3,7 кубометров Фото: Ford

Также предложен 150-сильный подзаряжаемый гибрид Ford Transit Connect с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и электромотором. Он способен проехать до 110 км на электротяге.

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