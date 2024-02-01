Продажи новых авто в Украине выросли в полтора раза: популярные марки и модели

Авторынок Украины уже восстановился до уровня 2017 года. Продажи некоторых брендов выросли в несколько раз по сравнению с 2023 годом.

Авторынок Украины начал 2024 год с роста. За январь в нашей стране продали 4,4 тыс. новых легковых автомобилей – на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

По сравнению с 2021 годом спрос на новые авто в Украине ниже на 24%, однако авторынок уже достиг уровня 2017 года.

Renault Duster остается самой популярной моделью на рынке Фото: Renault

Лидеры рынка остаются неизменными. Первое место занимает Toyota с 764 проданными авто, а второе – Renault c 504 авто. Третьим стал Volkswagen (476 шт.). Замыкают ТОП-5 Skoda (312 авто) и Nissan (188 шт.), продемонстрировавший рост на 360%. Еще больше выросли продажи Peugeot — на 657%.

Самые популярные авто в Украине за январь 2024 года:

Toyota – 764 проданных авто (+31% к 2023 году); Renault – 504 (+160%); Volkswagen – 476 (+133%); Skoda – 312 (+33%); Nissan – 188 (+360%); Hyundai – 177 (+11%); Suzuki – 160 (-13%); Peugeot – 159 (+657%); Lexus – 151 (+66%); Mazda – 149 (+54%).

Самой популярной моделью остается кроссовер Renault Duster. Продано 479 таких авто.

Ранее Фокус сообщал, что на украинский авторынок вышел новый бренд.

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