Продажи новых авто в Украине выросли в полтора раза: популярные марки и модели
Авторынок Украины уже восстановился до уровня 2017 года. Продажи некоторых брендов выросли в несколько раз по сравнению с 2023 годом.
Авторынок Украины начал 2024 год с роста. За январь в нашей стране продали 4,4 тыс. новых легковых автомобилей – на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
По сравнению с 2021 годом спрос на новые авто в Украине ниже на 24%, однако авторынок уже достиг уровня 2017 года.
Лидеры рынка остаются неизменными. Первое место занимает Toyota с 764 проданными авто, а второе – Renault c 504 авто. Третьим стал Volkswagen (476 шт.). Замыкают ТОП-5 Skoda (312 авто) и Nissan (188 шт.), продемонстрировавший рост на 360%. Еще больше выросли продажи Peugeot — на 657%.
Самые популярные авто в Украине за январь 2024 года:
- Toyota – 764 проданных авто (+31% к 2023 году);
- Renault – 504 (+160%);
- Volkswagen – 476 (+133%);
- Skoda – 312 (+33%);
- Nissan – 188 (+360%);
- Hyundai – 177 (+11%);
- Suzuki – 160 (-13%);
- Peugeot – 159 (+657%);
- Lexus – 151 (+66%);
- Mazda – 149 (+54%).
Самой популярной моделью остается кроссовер Renault Duster. Продано 479 таких авто.
Ранее Фокус сообщал, что на украинский авторынок вышел новый бренд.
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