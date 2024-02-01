Популярный электромобиль Volkswagen собираются снять с производства: названа причина

Электромобиль Volkswagen ID.3 планируют прекратить выпускать через несколько лет. Всему виной — новый Volkswagen Golf 9.

Volkswagen может отказаться от модели ID.3. Второе поколение электрического хэтчбека пока под большим вопросом. Об этом стало известно журналистам Top Gear.

Член совета директоров Volkswagen Кай Грюнитц подтвердил, что будущее Volkswagen ID.3 пока остаточно не определено. Его вполне могут снять с производства до 2028 года.

Электрокар могут снять с производства до 2028 года Фото: Volkswagen

Причина отказа от модели – новый Volkswagen Golf 9. Он появится именно в 2028 году и станет электромобилем.

Хотя новый VW Golf будет несколько компактнее ID.3, две модели будут конкурировать между собой. Поэтому пока в Volkswagen наблюдают за тенденциями на рынке электрокаров и позже определят, есть ли там место для ID.3.

Разработке Volkswagen Golf 9 уделяется огромное внимание – это будет знаковая модель для марки. Она будет построена на полностью новой модульной платформе SSP и должен быть дешевле, чем нынешний VW ID.3.

Выпущено более 200 000 Volkswagen ID.3 Фото: Volkswagen

По словам Кая Грюнитца, новый Volkswagen Golf сохранит знакомый дизайн. В линейке останутся спортивные версии GTI и R.

Электромобиль Volkswagen ID.3 поступил в продажу с 2019 года. Уже выпущено свыше 200 000 хэтчбеков. Недавно модель прошла обновление. Ее предлагают в версиях мощностью 150-204 л. с. с запасом хода до 550 км.

Ранее стало известно, что Volkswagen прекратит выпуск своей самой оригинальной модели.

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