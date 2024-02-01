В Чехии представили электрический аналог Jeep Wrangler и Land Rover Defender (фото)

MWM Spartan — компактный 4,1-метровый электровнедорожник мощностью 174 л. с. Рамная модель получила понижающую передачу и блокировки дифференциалов.

Чешская компания MW Motors, специализирующаяся на электрических внедорожниках, представила свою новую модель Spartan EV 2.0. Она поступает в продажу по цене от 63 300 долларов. Об этом пишет издание Autocar.

Новый MWM Spartan EV 2.0 станет электрической альтернативой Jeep Wrangler и Land Rover Defender. Он построен на базе рамного индийского внедорожника Force Gurkha.

Запас хода электрокара составляет 240 км

От своего донора угловатое 4,1-метровое авто внешне отличается только дизайном передней части с диодными фарами и пластиковой заглушкой на месте решетки радиатора. Масса MWM Spartan EV 2.0 составляет 2350 кг.

В салоне появилась цифровая панель приборов и установлен 7-дюймовый тачскрин. Комплектация весьма бедная для авто такой стоимости – предусмотрен только кондиционер.

Электромобиль MWM Spartan EV 2.0 оснащен мотором мощностью 174 л. с. и с огромным крутящим моментом в 1075 Н∙м. Он может буксировать трехтонный прицеп.

В салоне установлены два дисплея

Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Клиренс составляет 205 мм, угол въезда – 38°, а съезда – 35°.

Аккумуляторная батарея емкостью 57 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 240 км. Быстрая зарядка постоянным током (мощностью 90 кВт) на 80% занимает немногим больше получаса.

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