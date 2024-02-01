Рассекречен недорогой кроссовер Chery с расходом 1,3 л на 100 км (фото)

Chery Fengyun T6 — недорогой гибридный кроссовер длиной 4,5 метра. Он способен проехать 93 км на электротяге и расходует 1,3 л на 100 км в смешанном цикле.

Гибридную линейку Chery Fengyun пополнил новая модель T6. Кроссовер презентуют 30 марта и после этого он поступит в продажу по цене от 120 000 до 150 000 юаней ($16 700 – 20 900). На сайте CarNewsChina появились первые фото автомобиля.

Новый Chery Fengyun T6 – гибридная версия компактного 4,5-метрового кроссовера Jaecoo 7, который вскоре появится в Европе. Главное ее отличие от собрата – бензоэлектрическая силовая установка от седана Fengyun A8.

Авто оснащено экономичной гибридной установкой Фото: CarNewsChina

Бензиновая 1,5-литровая турбочетверка на 156 л. с. работает в паре с 204-сильным электромотором. Кроссовер Chery способен равзить 180 км/ч и расходует 1,3 л/100 км в комбинированном цикле.

Аккумуляторная батарея на 18,3 кВт∙ч позволяет плагин-гибриду проехать 93 км в электрическом режиме. Суммарный же запас хода на электротяге и бензине – 1300 км. Зарядка батареи в быстром режиме на 80% занимает 19 минут.

В салоне установлен портретный тачскрин Фото: CarNewsChina

От Jaecoo 7 плагин-гибрид Chery Fengyun T6 отличается дизайном передней части с заглушкой на месте решетки радиатора. В салоне обоих авто установлены виртуальный щиток приборов и 14,8-дюймовый портретный тачскрин.

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