Недорогой спортивный кроссовер Hyundai рассекречен до премьеры (фото)

Новый Hyundai Creta N Line отличается ярким дизайном и богатым оснащением. Компактный кроссовер получит 160-сильный турбомотор, а его ходовую перенастроят.

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Обновленный Hyundai Creta 2024 получит спортивную версию N Line. Кроссовер презентуют в ближайшие месяцы, но он уже засветился во время фотосессии в Индии. Об этом сообщает издание Autocar.

Кроссовер рассекретили во время фотосессии в Индии

Новый Hyundai Creta N Line смотрится выразительнее стандартной модели. У авто более агрессивные бамперы, обвес с красными акцентами и увеличенный спойлер на крыше. Кроме того, кроссовер оснащен 18-дюймовыми дисками и ему доступны яркие цвета кузова.

Hyundai Creta N Line получил обвес, увеличенный спойлер и 18-дюймовые диски

Салон Hyundai Creta N Line украшен ярко-красными вставками и швами. Новый трехспицевый обшит перфорированной кожей. Как и стандартный Hyundai Creta 2024, кроссовер получил два дисплея на передней панели.

Важно

Представлен компактный и недорогой кроссовер Hyundai с оригинальным дизайном (фото)

Кроссовер Hyundai Creta N Line будет более дорогой версии модели (ценой около $25 000), а потому получит двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, аудиосистему Bose, электропривод водительского кресла, вентиляцию сидений и набор систем безопасности.

Авто оснастят 160-сильным турбомотором

Новый Hyundai Creta N Line будет доступен исключительно с самым мощным 1,5-литровым турбомотором на 160 сил и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Кроссовер получит спортивный выхлоп, а его рулевое управление и подвеску перенастроят.

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