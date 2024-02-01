Maserati для огнеборцев: как выглядит самый быстрый пожарный автомобиль (фото)

Всего в 1967 году выпущено лишь пять 260-сильных пожарных пикапов Maserati Quattroporte. Необычные автомобили обслуживали гонки "Формулы-1".

Во Франции на аукцион Artcurial выставили необычный Maserati Quattroporte 1967 года. Роскошное авто превращено в пожарный пикап. Его историю рассказали на сайте аукционного дома.

Выпущено только пять Maserati Quattroporte Фото: Artcurial

Выпустили только пять таких пикапов Maserati Quattroporte. Их создали специально для Гран-при Италии в "Формуле-1". Обычные пожарные авто посчитали слишком медленными, ведь в случае пожара во время гонки необходимо было максимально быстро прибыть на место аварии.

Заднюю часть автомобиля срезали и установили водомет Фото: Artcurial

Тюнинг Maserati Quattroporte выполнило ателье Carrozzeria Grazia из Болоньи. Спортивный седан выбрали потому, что он оснащен мощным 4,7-литровым V8 на 260 сил и способен развить скорость свыше 200 км/ч. К тому же, он довольно крупный, что позволило вместить необходимое пожарное оборудование.

В Maserati Quattroporte срезали кузов и установили водомет с огромным баком для воды. Примечательно, что спереди остались роскошные кожаные сиденья и кондиционер.

Maserati Quattroporte прошел реставрацию Фото: Artcurial

Пожарные Maserati Quattroporte обслуживали гонки в Италии до конца 70-х, а затем были распроданы. Конкретно этот автомобиль прошел реставрацию в 2011 году. Сейчас за него планируют выручить от 150 000 до 250 000 евро.

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