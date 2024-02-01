Юбилей флагмана: самая дорогая Skoda отмечает 90-летие (фото)

Первая Skoda Superb появилась в 1934 году и была роскошным представительским седаном с шестицилиндровыми и восьмицилиндровыми двигателями. В 2001 году флагманскую модель возродили.

На выставке старинных авто Retromobile в Париже появилась экспозиция, посвященная Skoda Superb. Флагманская модель чешской марки празднует свое 90-летие. Об этом сообщается на официальном сайте Skoda.

Первая Skoda Superb 1934 года Фото: Wikipedia

Хотя Skoda прославилась недорогими массовыми авто, роскошных моделей в ее истории хватало. К примеру, с 1924 года на чешском предприятии собирали дорогие Hispano-Suiza H6.

Skoda Superb 1937 года с кузовом от ателье Sodomka Фото: Skoda

Затем последовала Skoda 860, а ее преемником стал седан Superb 1934 года. Большое 5,5-метровое авто оснастили 2,5-литровой 55-сильной шестеркой, позволявшей развивать 110 км/ч. Оно получило независимую подвеску всех колес и тормоза с усилителем.

Skoda Superb 4000 1939 года Фото: Skoda

Позже появились Skoda Superb с моторами объемом 2,9 л (65 л. с.) и 3,1 л (85 л. с.), а в 1939 году дебютировал вариант 4000 с 4,0-литровым 96-сильным V8, разгонявшим авто до 135 км/ч.

Возрожденная Skoda Superb 2001 года Фото: Skoda

Наряду с седанами выпускали кабриолеты, а также авто с эксклюзивными заказными кузовами. До 1949 года собрали несколько сотен Skoda Superb, а затем коммунистическое правительство Чехословакии решило поставить крест на роскошной модели.

Skoda Superb 2008 года с оригинальной дверью багажника Фото: Skoda

Возродить Skoda Superb решили в 2001 году. Изначально это, по сути был, удлиненный вариант Volkswagen Passat, однако последующие поколения флагманской модели стали более самобытными.

Не обошлось и без оригинальных решений. К примеру, Skoda Superb 2008 года оснастили оригинальной двухсекционной дверью багажника: ее можно было открыть со стеклом, как в хэтчбеке, либо же только поднять крышку, как в седане.

Skoda Superb 2024 года Фото: Skoda

К юбилею подготовлено новое поколение Skoda Superb. Модель доступна в бензиновых, дизельных и гибридных версиях мощностью до 265 л. с.

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