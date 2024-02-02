В Украине появится стильный кроссовер Toyota с расходом 4 л на 100 км (фото)

Новая Toyota C-HR отличается оригинальным дизайном и богато оснащена. Кроссовер будет доступен исключительно в гибридных модификациях.

На украинском рынке появится новая Toyota C-HR второго поколения. Кроссовер должен появиться в нашей стране весной. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Toyota в Украине.

Кроссовер Toyota C-HR построен на новой платформе, но по размерам сопоставим с предшественником. А вот дизайн авто кардинально изменился и стал выразительнее — с клиновидным силуэтом, тоненькими фарами и выраженным "носом".

Кроссовер предложат только в гибридных версиях Фото: Toyota

В салоне появились цифровой щиток приборов и большой 12,3-дюймовый тачскрин. Начальная комплектация Toyota C-HR Active (за 1 422 000 гривен) расширена и включает бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камеру, парктроник и навигацию.

Топовый вариант GR Sport (от 1 830 600 гривен) добавляет камеры кругового обзора, парковочный автопилот, электропривод кресла водителя и проекционный дисплей.

Все версии модели получили комплекс безопасности Toyota Safety Sense – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе и распознавание дорожных знаков.

Комплектацию модели расширили Фото: Toyota

Новая Toyota C-HR 2024 выпускается только в гибридных модификациях. В Украине их будет две – 1,8-литровая 140-сильная и 2,0-литровая 197-сильная. В обеих версиях средний расход топлива составляет 4 л на 100 км, а более мощный вариант может быть полноприводным.

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