Кроссоверы и электрокары: какие авто покупают украинцы в 2024 году (фото)

В десятке моделей-лидеров украинского авторынка — сразу девять кроссоверов. Кроме того, в нашей стране пользуются спросом электромобили из Китая.

За январь 2024 года украинцы приобрели 4,4 тыс. новых легковых автомобилей и большинство из них являются кроссоверами. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

В ТОП-10 моделей-лидеров рынка — сразу 9 кроссоверов и внедорожников. Единственное исключение – хэтчбек Skoda Scala. К слову, на эти 10 авто приходится 39% всего январьского авторынка.

Второе место занял электрокроссовер Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Лидерство сохраняет Renault Duster – продано 479 этих кроссоверов. Также отмечается, что в десятке лучших – сразу три электрических модели: это кроссоверы Volkswagen ID.4, BYD Song и Honda e:NS1. Все они завезены из Китая неофициальными дилерами.

Самые популярные авто в Украине за январь 2024 года:

Renault Duster – 479 проданных автомобилей. Volkswagen ID.4 – 286 шт. Toyota RAV4 – 271 шт. Skoda Scala – 126 шт. Mazda CX-5 – 103 шт. Hyundai Tucson – 100 шт. BYD Song – 86 шт. Honda e:NS1 – 80 шт. Volkswagen Touareg – 79 шт. Toyota Land Cruiser Prado – 78 шт.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появился компактный кроссовер Toyota с ярким дизайном и расходом 4 л на 100 км.

Также мы писали, что в нашу страну привезли электрокроссовер Ford Mustang.