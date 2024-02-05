Запас хода современных электромобилей проверили зимой: результаты удивили
Зимний тест в Норвегии прошли 23 электромобиля разных классов. У некоторых моделей запас хода в мороз упал почти на треть.
Не секрет, что зимой запас хода электромобилей существенно меньше, чем летом. В морозной Норвегии решили испытать два десятка современных электрокаров в реальных условиях и узнать их дальность пробега на одной зарядке. Об этом сообщает сайт Carscoops.
В общей сложности в тесте приняли участие 23 электрокара разных классов и ценовых категорий. Эксперты испытали седаны, хэтчбеки, кроссоверы и даже пикапы.
Испытание провели в конце января, когда температура воздуха составляла от -2 до -10 градусов. В среднем запас хода электромобилей снизился на 15%.
Лучший результат неожиданно показал китайский электрокар HiPhi Z – он проехал 522 км, что всего на 5,9% меньше паспортного запаса хода в 555 км. Особенность модели – система контроля температуры батареи, использующая отопитель и топливный насос.
Хуже всего себя проявили кроссовер Toyota bZ4X и седан Volkswagen ID.7 – их дальность пробега в мороз снизилась почти на треть.
|Модель
|Паспортный запас хода, км
|Запас хода зимой, км
|Разница
|HiPhi Z
|555
|522
|–5,9% (33км)
|BMW i5
|505
|443,6
|–12,2% (61,4 км)
|Lotus Eletre
|530
|464,6
|–12,3% (65,4 км)
|Kia EV9
|505
|441,9
|–12,5% (63,1 км)
|XPeng G9
|520
|451,8
|–13,1% (68,2 км)
|NIO EL6
|529
|456
|–13,8% (73 км)
|NIO ET5 Touring
|560
|481,4
|–14% (78,6 км)
|Mercedes EQE 350 4MATIC
|491
|399
|–18,7% (92 км)
|Audi Q8 e-tron Sportback
|515
|411,4
|–20,1% (103,6 км)
|BYD Dolphin
|427
|339,2
|–20,6% (87,8 км)
|Ford F-150 Lightning
|429
|337,5
|–21,3% (91,5 км)
|MG4 Trophy ER
|520
|399,6
|–23,2% (120,4 км)
|Hyundai IONIQ 6
|614
|467,8
|–23,8% (146,2 км)
|Hyundai Kona EV
|454
|341,3
|–24,8% (112,7 км)
|Nissan Ariya 4WD
|498
|369,4
|–25,8% (128,6 км)
|Peugeot e-308
|409
|297
|–27,4% (112 км)
|Jeep Avenger
|395
|286
|–27,6% (109 км)
|Opel Astra ST
|413
|296
|–28,3% (117 км)
|Tesla Model 3
|629
|441
|–29,9% (188 км)
|Polestar 2 LR
|614
|430
|–30% (184 км)
|Volvo C40
|572
|395
|–30,9% (177 км)
|Toyota bZ4X
|460
|313,5
|–31,8% (146,5 км)
|Volkswagen ID.7
|608
|414
|–31,9% (194 км)
К слову, недавно реальный запас хода электромобилей в тепелую погоду замеряли в Италии.
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