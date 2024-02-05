Раритеты под открытым небом: в Японии обнаружили кладбище ретро-авто (видео)

На свалке в Японии собраны редкие ретро-автомобили 70-х и 80-х годов. Большинство из них — американские Chevrolet Corvette.

В японской глубинке существует огромная свалка со старинными автомобилями. Раритетные машины годами стоят под открытым небом. О необычном месте рассказали в видео на Youtube-канале SAMMIT.

Автомобили уже успели покрыться растительностью Фото: скриншот / YouTube

На свалке собраны несколько десятков машин, причем большинство из них – коллекционные. Многие автомобили уже настолько сильно поросли кустами, что к ним очень сложно добраться.

Nissan 240Z Фото: скриншот / YouTube

Примечательно, что на кладбище авто немало винтажных Chevrolet Corvette, которые являются редкостью в Японии, ведь официально там не продавались. Мало того, большинство Chevrolet Corvette относятся к третьему поколению модели, то есть выпущены с 1968 по 1982 год. Сейчас они очень ценятся коллекционерами.

Поскольку кузов Chevrolet Corvette выполнен из стеклопластика, то не подвержен коррозии и спорткары сохранились лучше, чем другие автомобили, которые заметно поржавели. Среди них – спорткар Nissan 240Z и компактный Mini 70-х годов, а также более поздние BMW 5 Series E34 и Toyota Supra.

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