Сокровища на миллионы евро: обнаружена тайная коллекция винтажных суперкаров (видео)

В коллекции собраны 14 винтажных суперкаров Ferrari и 8 Porsche 911 разных лет. Стоимость некоторых автомобилей достигает 200-500 тысяч евро.

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В Бельгии обнаружили заброшенную коллекцию ретро-авто. Более двух десятков суперкаров простояли на складе в Брюсселе свыше 10 лет. Об этом сообщает сайт The Drive.

Владелец автомобилей заботился о них и хранил их под чехлами, поэтому они в идеальном состоянии. Теперь бельгиец решил продать суперкары и с этой целью пригласил известного дилера ретро-авто.

Ferrari 365 GT4 Berlinetta Boxer

Дилер оказался удивлен, ведь о коллекции почти никто не знал. Она насчитывает 22 авто, выпущенных с 1975 по 1997 годы: 14 суперкаров Ferrari и 8 Porsche 911. Их суммарная стоимость составляет несколько миллионов евро.

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Наиболее ценным является самое старое авто – суперкар Ferrari 365 GT4 Berlinetta Boxer, оцененный в 650 000 евро. Всего выпущено только 367 таких купе с оппозитным 12-цилиндровым мотором на 380 сил.

Примерно по 200 000 евро стоят Ferrari Testarossa 1989 года в непривычном синем цвете и ранний Porsche 911 S, который использовался при ограблении банка. Кроме того, на фото и видео попали Ferrari F512M, 550 Maranello, Mondial и 348 Challenge 90-х годов, а также несколько Porsche 911 Carrera.

Ранее Фокус рассказывал про заброшенную коллекцию редких американских авто.

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