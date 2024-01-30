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Авто

Скарби на мільйони євро: виявлено таємну колекцію вінтажних суперкарів (відео)

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У колекції зібрано 22 дорогих авто

У колекції зібрано 14 вінтажних суперкарів Ferrari і 8 Porsche 911 різних років. Вартість деяких автомобілів сягає 200-500 тисяч євро.

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У Бельгії виявили занедбану колекцію ретроавто. Понад два десятки суперкарів простояли на складі в Брюсселі понад 10 років. Про це повідомляє сайт The Drive.

Власник автомобілів дбав про них і зберігав їх під чохлами, тому вони в ідеальному стані. Тепер бельгієць вирішив продати суперкари і з цією метою запросив відомого дилера ретроавто.

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Ferrari 365 GT4 Berlinetta Boxer

Дилер виявився здивований, адже про колекцію майже ніхто не знав. Вона налічує 22 авто, випущених з 1975 по 1997 роки: 14 суперкарів Ferrari та 8 Porsche 911. Їхня сумарна вартість становить кілька мільйонів євро.

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Найціннішим є найстаріше авто — суперкар Ferrari 365 GT4 Berlinetta Boxer, який оцінено в 650 000 євро. Загалом випущено лише 367 таких купе з опозитним 12-циліндровим мотором на 380 сил.

Приблизно по 200 000 євро коштують Ferrari Testarossa 1989 року в незвичному синьому кольорі і ранній Porsche 911 S, який використовували під час пограбування банку. Крім того, на фото і відео потрапили Ferrari F512M, 550 Maranello, Mondial і 348 Challenge 90-х років, а також кілька Porsche 911 Carrera.

Раніше Фокус розповідав про покинуту колекцію рідкісних американських авто.

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