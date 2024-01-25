Виявлено занедбану колекцію рідкісних американських авто 70-х (відео)

У колекції зібрані вінтажні Dodge Challenger і Plymouth Barracuda 1970-71 років. Серед них є рідкісні заряджені версії вартістю понад $200 000.

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У США знайшли велику колекцію ретро-авто. Майже два десятки спорткарів 70-х років роками іржавіють на складі та просто неба у дворі. Їм присвятили відео на Youtube-каналі Auto Archaeology.

Автомобілі заіржавіли і потребують реставрації Фото: скриншот / YouTube

Склад розташований у штаті Міссурі. У колекції зібрано 16 автомобілів лише двох моделей — Dodge Challenger і Plymouth Barracuda 1970-71 років.

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Більшість авто — кабріолети, які набагато рідкісніші, ніж купе. Зокрема, зібрано одразу вісім Dodge Challenger 1970 року з відкидним дахом. Є серед них і рідкісна версія R/T Six Pack з 7,2-літровим 390-сильним V8 — таких авто випустили лише 99 і зараз у хорошому стані вони коштують понад $200 000.

У колекції зібрано 16 Dodge і Plymouth Фото: скриншот / YouTube

Також ідентифікували два кабріолети Plymouth Barracuda 1970 і 1971 років. Є й шість Dodge і Plymouth у кузові купе, причому один із Barracuda також оснащений 390-сильним мотором.

Стан машин залишає бажати кращого. Багато з них проржавіли. Втім, на складі зібрано величезну кількість найрізноманітніших деталей до Dodge Challenger і Plymouth Barracuda, що має полегшити реставрацію авто.

Раніше Фокус розповідав про ще одну таємну колекцію Dodge і Plymouth. Сумарна вартість авто там перевищує $1,5 мільйона.

Також ми писали, що розкішний класичний Mercedes завівся після 10 років простою в підвалі.