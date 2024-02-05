Недорогие и маневренные: названы лучшие авто для начинающих водителей (фото)
В рейтинг лучших авто для начинающих водителей попали городские модели. Они компактные, маневренные и экономичные, а еще недорогие.
Выбор первого автомобиля – важный шаг для начинающего автомобилиста. Как правило, первыми покупают недорогие бюджетные модели, на которых легко оттачивать навыки вождения и которые не так жалко повредить. Британское издание Whatcar выбрало лучшие авто для малоопытных водителей.
В перечень попали компактные городские хэтчбеки. На них легко маневрировать и парковаться, а их моторы относительно маломощные.
10 место. Mazda 2
У Mazda 2 отличная управляемость и удачная компоновка салона с удобным водительским местом. У авто неплохая мультимедийная система и богатое оснащение.
Плюсы:
- экономичные двигатели с "мягкой" гибридной установкой;
- продуманная мультимедийная система;
- богатая комплектация.
Минусы:
- маленький багажник;
- слабая шумоизоляция;
- маломощный базовый двигатель.
9 место. Opel Corsa
У Opel Corsa вместительный багажник и богатая комплектация. 1,2-литровые турбомоторы тяговитые и экономичные.
Плюсы:
- экономичные и тяговитые турбомоторы;
- большой багажник;
- богатое оснащение.
Минусы:
- не лучшая мультимедийная система;
- низкая ликвидность.
8 место. Kia Picanto
Миниатюрный Kia Picanto создан для города. Он неплохо оснащен за свои деньги, а его 66-сильный мотор экономичный (6 л/100 км) и дешевый в эксплуатации.
Плюсы:
- экономичный двигатель;
- неплохая управляемость;
- богатое оснащение.
Минусы:
- небольшая мощность;
- жесткая подвеска;
- тесный салон.
7 место. Peugeot 208
У Peugeot 208 комфортабельная подвеска и продуманный современный салон с качественной отделкой. 1,2-литровый 100-сильный турбомотор тяговитый и экономичный.
Плюсы:
- экономичный и тяговитый двигатель;
- комфортабельная подвеска;
- качественная внутренняя отделка.
Минусы:
- неинтересная управляемость;
- не лучшая мультимедийная система.
6 место. Volkswagen Polo
Volkswagen Polo – одна из лучших моделей В-класса. У него качественный салон, неплохая комплектация в варианте Life (особенно по безопасности), большой багажник и экономичный 1,0-литровый турбомотор на 95 л. с.
Плюсы:
- хорошо настроена ходовая;
- просторный салон.
Минусы:
- бедная базовая комплектация;
- слабый базовый двигатель.
5 место. Dacia Sandero
Sandero – самая популярная компактная модель в Европе. Ее главное преимущество – невысокая цена. К тому же, хэтчбек просторный и комфортабельный, а среди опций есть заводское ГБО.
Плюсы:
- невысокая цена;
- комфортабельная подвеска;
- просторный салон.
Минусы:
- небогатое оснащение по безопасности;
- слабая шумоизоляция.
4 место. Hyundai i10
Hyundai i10 небольшой, но вместит четырех взрослых. У него невысокий расход топлива и комфортабельная подвеска.
Плюсы:
- просторный для своих размеров;
- комфортабельный и тихий;
- богатое базовое оснащение.
Минусы:
- невысокий уровень безопасности;
- слабый базовый мотор;
- не лучшая роботизированная КПП.
3 место. SEAT Ibiza
SEAT Ibiza – компактная модель с увлекательной управляемостью. У нее отлично настроена ходовая и экономичный 1,0-литровый турбомотор на 95 л. с. с хорошей тягой.
Плюсы:
- хорошая управляемость;
- вместительный салон;
- тяговитые турбомоторы.
Минусы:
- слабая шумоизоляция;
- жесткая подвеска в версии FR.
2 место. Skoda Fabia
Fabia – более доступная альтернатива VW Polo на той же платформе. Это одна из самых просторных моделей В-класса с большим багажником.
Плюсы:
- большой багажник;
- просторный салон;
- энергоемкая подвеска.
Минусы:
- отделка салона;
- не самая лучшая мультимедиа.
1 место. Renault Clio
Обновленный Renault Clio стильный, богато оснащен и комфортабельный. Его 1,0-литровый 90-сильный турбомотор расходует всего 4,9 л/100 км.
Плюсы:
- практичные салон и багажник;
- хорошо настроенная ходовая;
Минусы:
- тесный второй ряд;
- жестковатая подвеска.
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