Недорогие и маневренные: названы лучшие авто для начинающих водителей (фото)

В рейтинг лучших авто для начинающих водителей попали городские модели. Они компактные, маневренные и экономичные, а еще недорогие.

Выбор первого автомобиля – важный шаг для начинающего автомобилиста. Как правило, первыми покупают недорогие бюджетные модели, на которых легко оттачивать навыки вождения и которые не так жалко повредить. Британское издание Whatcar выбрало лучшие авто для малоопытных водителей.

В перечень попали компактные городские хэтчбеки. На них легко маневрировать и парковаться, а их моторы относительно маломощные.

10 место. Mazda 2

Mazda 2 Фото: Mazda

У Mazda 2 отличная управляемость и удачная компоновка салона с удобным водительским местом. У авто неплохая мультимедийная система и богатое оснащение.

Плюсы:

экономичные двигатели с "мягкой" гибридной установкой;

продуманная мультимедийная система;

богатая комплектация.

Минусы:

маленький багажник;

слабая шумоизоляция;

маломощный базовый двигатель.

9 место. Opel Corsa

Opel Corsa Фото: Stellantis

У Opel Corsa вместительный багажник и богатая комплектация. 1,2-литровые турбомоторы тяговитые и экономичные.

Плюсы:

экономичные и тяговитые турбомоторы;

большой багажник;

богатое оснащение.

Минусы:

не лучшая мультимедийная система;

низкая ликвидность.

8 место. Kia Picanto

Kia Picanto Фото: Kia

Миниатюрный Kia Picanto создан для города. Он неплохо оснащен за свои деньги, а его 66-сильный мотор экономичный (6 л/100 км) и дешевый в эксплуатации.

Плюсы:

экономичный двигатель;

неплохая управляемость;

богатое оснащение.

Минусы:

небольшая мощность;

жесткая подвеска;

тесный салон.

7 место. Peugeot 208

Peugeot 208 Фото: Stellantis

У Peugeot 208 комфортабельная подвеска и продуманный современный салон с качественной отделкой. 1,2-литровый 100-сильный турбомотор тяговитый и экономичный.

Плюсы:

экономичный и тяговитый двигатель;

комфортабельная подвеска;

качественная внутренняя отделка.

Минусы:

неинтересная управляемость;

не лучшая мультимедийная система.

6 место. Volkswagen Polo

Volkswagen Polo Фото: Volkswagen

Volkswagen Polo – одна из лучших моделей В-класса. У него качественный салон, неплохая комплектация в варианте Life (особенно по безопасности), большой багажник и экономичный 1,0-литровый турбомотор на 95 л. с.

Плюсы:

хорошо настроена ходовая;

просторный салон.

Минусы:

бедная базовая комплектация;

слабый базовый двигатель.

5 место. Dacia Sandero

Dacia Sandero Фото: Dacia

Sandero – самая популярная компактная модель в Европе. Ее главное преимущество – невысокая цена. К тому же, хэтчбек просторный и комфортабельный, а среди опций есть заводское ГБО.

Плюсы:

невысокая цена;

комфортабельная подвеска;

просторный салон.

Минусы:

небогатое оснащение по безопасности;

слабая шумоизоляция.

4 место. Hyundai i10

Hyundai i10 Фото: Hyundai

Hyundai i10 небольшой, но вместит четырех взрослых. У него невысокий расход топлива и комфортабельная подвеска.

Плюсы:

просторный для своих размеров;

комфортабельный и тихий;

богатое базовое оснащение.

Минусы:

невысокий уровень безопасности;

слабый базовый мотор;

не лучшая роботизированная КПП.

3 место. SEAT Ibiza

Seat Ibiza Фото: SEAT

SEAT Ibiza – компактная модель с увлекательной управляемостью. У нее отлично настроена ходовая и экономичный 1,0-литровый турбомотор на 95 л. с. с хорошей тягой.

Плюсы:

хорошая управляемость;

вместительный салон;

тяговитые турбомоторы.

Минусы:

слабая шумоизоляция;

жесткая подвеска в версии FR.

2 место. Skoda Fabia

Skoda Fabia Фото: Skoda

Fabia – более доступная альтернатива VW Polo на той же платформе. Это одна из самых просторных моделей В-класса с большим багажником.

Плюсы:

большой багажник;

просторный салон;

энергоемкая подвеска.

Минусы:

отделка салона;

не самая лучшая мультимедиа.

1 место. Renault Clio

Renault Clio Фото: Renault

Обновленный Renault Clio стильный, богато оснащен и комфортабельный. Его 1,0-литровый 90-сильный турбомотор расходует всего 4,9 л/100 км.

Плюсы:

практичные салон и багажник;

хорошо настроенная ходовая;

Минусы:

тесный второй ряд;

жестковатая подвеска.

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