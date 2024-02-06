Volkswagen снял с производства свою самую стильную модель: чем ее заменят (фото)

Лифтбэк Volkswagen Arteon уже сняли с производства, а сборку универсала прекратят до 2026 года. Преемником модели станет стильный электромобиль.

Volkswagen прекратил выпуск лифтбека Arteon. Пресс-секретарь немецкого бренда Мартин Хубе подтвердил сайту Motor1, что последние автомобили были собраны на предприятии в Эмдене в конце 2023 года.

Универсал Volkswagen Arteon Shooting Brake будут выпускать до 2026 года Фото: Volkswagen

Решение снять Volkswagen Arteon с производство обусловлено невысоким спросом на лифтбек, а также появившейся заменой. Преемником модели стал электромобиль Volkswagen ID.7 со схожим стремительным силуэтом. Он же заменил и седан Volkswagen Passat на европейском рынке.

Примечательно, что универсал Volkswagen Arteon Shooting Brake пока остается на конвейере – его планируют выпускать до 2026 года. Дело в том, что универсал Volkswagen ID.7 пока не выпускают – его должны представить в нынешнем году.

На смену Arteon пришел Volkswagen ID.7 Фото: Volkswagen

Volkswagen Arteon представили в 2017 году, как замену модели СС. Обтекаемый лифтбек построили на платформе VW Passat, а в 2020 году появилась версия в кузове универсал. На выбор предлагали двигатели мощностью до 320 л. с.

Volkswagen в последнее время сокращает линейку и отказывается от непопулярных моделей. В частности, ранее стало известно об отказе от кабриолета VW T-Roc.

Также Фокус рассказывал, что могут снять с производства и электромобиль Volkswagen ID.3.