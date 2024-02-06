На аукцион выставили редчайший лимитированный внедорожник Мистера Бина (фото)

Land Rover Defender ранее принадлежал Роуэну Аткинсону. Британский актер выбрал внедорожник в лимитированной "прощальной" версии Heritage Edition.

В Великобритании на аукцион Iconic выставлен Land Rover Defender 2015 года. За внедорожник планируют выручить немалую сумму – от 65 000 до 80 000 фунтов стерлингов ($85 000 – 100 000). Подробности авто раскрыли на сайте аукциона.

Столь высокая цена обусловлена двумя факторами. Во-первых, Land Rover Defender 110 принадлежал Роуэну Аткинсону.

Выпущено только 400 Land Rover Defender 110 в версии Heritage Edition Фото: Iconic Auctioneers

Исполнитель роли Мистера Бина является заядлым автоколлекционером и приобрел множество редких авто – от McLaren F1 до Lancia Delta Integrale. Актер бережно относился к внедорожнику и проехал на нем всего 6100 км.

Во-вторых, авто Мистера Бина не такое уж и простое, ведь относится к лимитированной серии Heritage Edition. Это прощальная версия Land Rover Defender первого поколения.

В салоне внедорожника улучшена отделка Фото: Iconic Auctioneers

Собрано только 400 пятидверных Land Rover Defender Heritage Edition. От стандартной модели авто отличается особым мятным цветом кузова, стальными дисками и оформлением передней части в ретро-стиле.

В салоне улучшена отделка – использованы кожа и алюминий. Оснащение авто Мистера Бина включает кондиционер, фаркоп и сигнализацию.

Автомобиль проехал всего 6100 км Фото: Iconic Auctioneers

Под капотом Land Rover Defender установлен 2,2-литровый 122-сильный турбодизель. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП.

К слову, недавно в Великобритании выставили на продажу роскошный Range Rover королевы Елизаветы ІІ. На нем прокатился и Барак Обама.

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