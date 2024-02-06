Недорогой седан Volkswagen Polo превратили в оригинальный парадный кабриолет (фото)

Volkswagen Polo Sedan стал оригинальным парадным кабриолетом. Автомобиль построили для президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы.

У нового Volkswagen Polo Sedan появилась необычная модификация. Бюджетную модель В-класса переделали в нестандартный кабриолет. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

У Volkswagen Polo срезана крыша Фото: Volkswagen

Тюнинг Volkswagen Polo выполнили на бразильском предприятии концерна в Сан-Паулу. Завод решил посетить президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и для него построили парадный кабриолет. Над проектом работали 30 человек на протяжении четырех месяцев.

За основу взяли Volkswagen Virtus – именно под таким названием в Бразилии выпускают Polo в кузове седан. Автомобиль удлинили и срезали его крышу. Кроме того, установлены 18-дюймовые диски.

Кабриолет построили для президента Бразилии Фото: Volkswagen

Салон отделали черной кожей и установили поручень, чтобы президент Бразилии мог ехать стоя. Также пришлось усилить жесткость кузова и уменьшить бензобак. Под капотом установлен стандартный 1,4-литровый турбомотор мощностью 150 л. с.

Салон кабриолета отделан кожей Фото: Volkswagen

Луис Инасиу Лула да Силва проехался на кабриолете Volkswagen Virtus по территории завода, а также оставил на капоте свой автограф. Скорее всего, теперь автомобиль отправят в музей.

К слову, единственный серийный кабриолет Volkswagen снимут с производства в скором времени.

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