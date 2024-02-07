Первый в мире суперкар: самый знаменитый Mercedes отмечает 70-летие (фото)

Mercedes-Benz 300 SL первым в мире получил инжекторный двигатель и был самым быстрым авто своего времени, однако прославился, прежде всего, благодаря необычным дверям типа "крыло чайки".

В эти дни свой 70-летний юбилей отмечает легендарный Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. Эта модель прославилась дизайном, характеристиками и инновационными техническими решениями и именно ее нередко называют первым в истории суперкаром. Фокус расскажет историю знаменитого авто.

Гоночный Mercedes-Benz W194 Фото: Mercedes-Benz

Идея создания Mercedes-Benz 300 SL родилась в 1950 году. Послевоенная Германия еще лежала в руинах, а руководство Mercedes уже хотело возродить былую славу в гонках. Для этого команда инженеров во главе с Рудольфом Уленхаутом разработала купе W194. Автомобиль отличался поднимающимися вверх дверями. Сделали это не для красоты, просто конструкция кузова предполагала слишком высокие пороги. С обычной дверью сесть в автомобиль было бы очень сложно и неудобно.

Mercedes-Benz 300 SL представили в 1954 году на автосалоне в Нью-Йорке Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz W194 прекрасно себя зарекомендовал – победил в 24-часовой гонке в Ле-Мане 1952 года и мексиканском ралли Carrera Panamericana. Однако он бы так и остался бы чисто гоночным авто, если бы не американский дилер Mercedes-Benz Максимилиан Хоффман. Именно он предложил превратить спорткар в имиджевую серийную модель.

Суперкар разгонялся до 245 км/ч Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz 300 SL дебютировал 6 февраля 1954 года на автошоу в Нью-Йорке. Публику поразило обтекаемое серебристое купе с необычными поднимающимися дверями. К слову, именно благодаря им авто сразу получило прозвище Gullwing ("крыло чайки"). Покупатель имел возможность выбирать стальной или легкий алюминиевый кузов.

Выпущено только 1400 купе Mercedes 300 SL Фото: Mercedes-Benz

Не менее прогрессивным был и двигатель. Чтобы трехлитровая шестерка стала мощнее, ее впервые в мире оборудовали непосредственным впрыском топлива. Мощность составила 215 л. с., что позволяло разгоняться до 100 км/ч за 8 с и развивать 245 км/ч. Mercedes 300 SL Gullwing официально стал самым быстрым серийным автомобилем в мире.

Mercedes-Benz 300 SL стал первым в мире авто с непосредственным впрыском топлива Фото: Mercedes-Benz

Конечно, купе оказалось недешевым – стоило как семь массовых Volkswagen Beetle. Его салон обшили дорогой кожей, а комплектация включала в себя набор фирменных чемоданов. Чтобы посадка и высадка были еще более удобными, руль сделали откидным.

Руль Mercedes 300 SL выполнен откидным Фото: Mercedes-Benz

Несмотря на высокую стоимость, заказов на суперкар Mercedes 300 SL Gullwing хватало. За три года изготовили 1400 купе, из которых 1100 – оказались в США. Появилась и 290-сильная гоночная версия SLR, на которой британский гонщик Стирлинг Мосс выиграл легендарное 1600-километровое ралли Mille Miglia в Италии.

Mercedes 300 SLR является самым дорогим авто в истории Фото: Mercedes-Benz

В 1957 году купе прекратили выпускать, зато представили родстер Mercedes-Benz 300 SL. Он имел обычные двери, но зато получил передние дисковые тормоза. Интересно, что кабриолет оказался популярнее, ведь изготовили почти 2000 машин.

Mercedes-Benz 300 SL стал действительно культовым и помог немецкой марке возродиться. Среди его владельцев – актеры Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Пол Ньюмен и Кларк Гейбл, художник Пабло Пикассо, модельер Ральф Лорен и даже Никита Хрущев.

Кабриолет Mercedes-Benz 300SL Roadster Фото: Mercedes-Benz

В настоящее время такой суперкар Mercedes в хорошем состоянии стоит не менее миллиона долларов. А одно из двух купе Mercedes 300 SLR в 2022 году было продано за $142 миллиона – это самое дорогое авто всех времен и народов.

К слову, в нынешнем году юбилей своего первого автомобиля отмечает и Opel.

Также Фокус писал, что в Украине появился суперкар Aston Martin с мотором Mercedes.