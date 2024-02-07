Почти 800 сил и запас хода 750 км: Geely и Volvo показали нового конкурента Tesla (фото)

Новый Zeekr 001 2024 стал агрессивнее на вид и существенно мощнее. Самая "дальнобойная" версия модели может проехать 750 км без подзарядки.

Опубликованы первые фото Zeekr 001 2024. Спортивный электромобиль от Geely прошел модернизацию и с весны поступит в продажу в Китае, а позже появится и в других странах. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль Zeekr 001 – обтекаемый лифтбэк-купе длиной почти 5 метров и шириной 2 метра, то есть сопоставим с Tesla Model S и Porsche Taycan. В его создании принимали участие специалисты Volvo. Обновленная модель отличается более агрессивными бамперами.

Электрокар предложен в версиях на 422 и 790 сил Фото: CarNewsChina

Салон Zeekr 001 2024 не показали, однако вряд ли он изменится, то есть будут сохранены узкий виртуальный щиток приборов и большой центральный тачскрин.

Зато известно, что новый Zeekr 001 стал мощнее: отдачу силовой установки увеличили до 422 л. с. в заднеприводной версии и 790 л. с. – в полноприводной. А вот заряженный Zeekr 001 FR на 1300 сил, скорее всего, больше не будут выпускать.

Запас хода авто достигает 750 км Фото: CarNewsChina

Не будет отныне и самой большой батареи на 140 кВт∙ч. Китайский электромобиль предложат с батареями емкостью 95 и 100 кВт∙ч. В первом случае запас хода составляет 722 км с задним приводом и 675 км с полным, во втором – 750 и 705 км, соответственно.

К слову, недавно доступный компактный кроссовер Zeekr появился в Украине.

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