Презентован новый Mini Cooper 2024: как изменилась компактная модель (фото)

Новый Mini Cooper доступен не только с электромоторами, но и с двигателями внутреннего сгорания. Хэтчбек предлагают в версиях мощностью до 204 л. с.

Линейка Mini Cooper нового поколения расширяется. К дебютировавшему ранее электромобилю присоединился бензиновый хэтчбек. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Хэтчбек доступен в версиях на 156 и 204 л. с. Фото: MINI

Новый Mini Cooper 2024 с двигателем внутреннего сгорания визуально не слишком отличается от электрической версии – его выдает только решетка радиатора. У хэтчбека классический дизайн с короткими свесами кузова, большими круглыми фарами и узкими фонарями.

В салоне Mini Cooper отсутствует панель приборов – все показания выведены на круглый центральный дисплей. Объем багажника хэтчбека составляет 210-800 л.

В салоне установлен большой круглый дисплей Фото: MINI

Модель предложат в двух версиях. Базовый Mini Cooper C получил 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор на 156 л. с. и 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,7 с и расходует в среднем 6,5 л/100 км.

Mini Cooper S оснащен 2,0-литровой 204-сильной турбочетверкой. Разгон до сотни занимает 6,6 с, а расход – 6,7 л на 100 км.

Фото: MINI

Новый Mini Cooper с бензиновым мотором будет стоить от 28 900 евро. Позже линейку расширят кабриолет и пятидверная версия.

А вот универсала Clubman больше не будет – на смену ему придет компактный кроссовер Mini Aceman, который ранее сфотографировали во время тестов.

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