В Украину привезут доступный электромобиль Kia с запасом хода 460 км (фото)

Кроссовер Kia Niro стал крупнее и оригинальнее на вид. Электрическая версия модели оснащена 204-сильным мотором и способна проехать 460 км без подзарядки.

На украинский рынок выйдет новый Kia Niro второго поколения. Компактный кроссовер дебютирует в электрическом исполнении. Подробности модели раскрыли на официальном сайте Kia.

Кроссовер Kia Niro подрос до 4,42 м в длину и отличается более оригинальным дизайном. В салоне на передней панели установлены два дисплея. Автомобиль стал просторнее, а объем его багажника вырос до 475 л.

Запас хода электрокроссовера составляет 460 км Фото: Kia

Электромобиль Kia Niro сохранил силовую установку предшественника – 204-сильный мотор и батарею емкостью 64,8 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,8 с и развить 167 км/ч, а его запас хода составляет 460 км. Зарядка электрокара в быстром режиме на 80% занимает 43 минуты.

Кроме того, модель продолжают выпускать в гибридных модификациях на 141 и 180 л. с., причем более мощный вариант является подзаряжаемым.

На передней панели установлены два дисплея Фото: Kia

Новый Kia Niro в Украине на первых порах будет доступен только в одной комплектации Prestige за 1 619 950 гривен. Она получила бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камеру, электропривод кресла водителя, подогрев руля и сидений обоих рядов, а также набор систем безопасности.

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