Продажи электромобилей в Украине выросли почти в три раза: самые популярные модели (фото)
Три четверти проданных электрокаров в Украине — с пробегом. Самыми популярными являются электрические модели Volkswagen, Tesla и Nissan.
Спрос на электромобили в Украине продолжает расти. За январь впервые поставили на учет 3544 электрокара, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика ассоациации "Укравтопром".
Доля новых электромобилей на рынке выросла до 24%. 3490 электромобилей были легковыми (840 новых и 2560 подержанных), а 54 — коммерческими (из них 50 — с пробегом).
Наибольшим спросом пользуются электромобили Volkswagen, Nissan и Tesla. В сегменте новых авто преобладают электрокары из Китая, а лидирует кроссовер Volkswagen ID.4.
Топ-5 новых электромобилей в Украине за январь 2024 года:
- Volkswagen ID.4 — 286 проданных авто.
- BYD Song Plus — 83 шт.
- Honda e:NS1 — 80 шт.
- Toyota bZ4X — 56 шт.
- Nissan Ariya — 50 шт.
Среди подержанных электрокаров на первом месте по-прежнему Nissan Leaf.
Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:
- Nissan Leaf — 355 проданных авто.
- Tesla Model 3 — 309 шт.
- Tesla Model Y — 242 шт.
- Volkswagen e-Golf — 178 шт.
- Volkswagen ID.4 — 169 шт.
К слову, в Украине очень скоро подешевеет растаможка коммерческих электрокаров — их освободили от НДС.
Также Фокус рассказывал, что в нашей стране резко вырос спрос на б/у авто.