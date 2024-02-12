Самые надежные автомобили современности по мнению американцев (фото)

Исследование показало, что уровень надежности автомобилей снизился. Бензиновые автомобили и гибриды оказались менее проблемными, чем электрокары.

Надежность новых автомобилей ухудшается. Об этом свидетельствуют результаты традиционного ежегодного исследования надежности машин, проведенного американским агентством J.D. Power. Его результаты и рейтинг качества авто опубликованы на его сайте.

Исследования проводили с августа по ноябрь 2023 года и в его рамках эксперты J.D. Power опросили 30 595 владельцев автомобилей возрастом до 3 лет. Они заполнили большую анкету, где оценили свои машины по 184 разным параметрам. Среди них – дизайн, интерьер, двигатель, мультимедиа, системы безопасности, сиденья.

В лидерах рейтинга оказались Toyota и Lexus Фото: J.D. Power

Основной показатель рейтинга – количество проблем на 100 автомобилей. В среднем по отрасли он ухудшился на три пункта по сравнению с прошлым годом и составил 190.

Также отмечается, что бензиновые модели и гибриды надежнее – их рейтинг составляет 187 и 191, соответственно. Показатель плагин-гибридов – 216 неисправностей на 100 авто, а электрокаров – 256. Основная проблема владельцев электромобилей – повышенный износ шин (39% всех жалоб).

Toyota Camry стала лучшим среднеразмерным авто Фото: Toyota

Самыми проблемными по-прежнему являются мультимедийные системы авто – на них приходится четверть всех неисправностей. Особенно респонденты жалуются на Android Auto/Apple CarPlay и голосовое управление. Также проблемными являются технологии активной безопасности вроде автоматического торможения и удержания в полосе.

Победителем в нынешнем году стал концерн Toyota Motor. Его бренды заняли два первых места: рейтинг Lexus – 135 проблем на 100 авто, а Toyota – 147. Третье место неожиданно занял Buick (149 проблем). Среди премиальных брендов отметили Porsche и BMW, а среди массовых – Chevrolet и Mini.

В хвосте рейтинга оказались Chrysler (310 проблем на 100 авто), Audi (275) и Land Rover (268). За год существенно улучшили свою надежность Porsche (на 33 пункта), Mercedes-Benz (на 22) Toyota (на 21).

Lexus RX стал лучшим среднеразмерным кроссовером премиум-класса Фото: lexus.ua

Кроме того, традиционно выбрали самые надежные автомобили разных классов. Среди них также лидирует продукция Toyota – награды получили сразу 9 моделей. У General Motors отмечены 4 модели. Абсолютным же победителем стал спорткар Porsche 718 Boxster/Cayman.

Самые надежные авто современности по версии J.D. Power:

компактные авто – Toyota Corolla;

компактные премиальные авто – Lexus IS;

среднеразмерные авто – Toyota Camry;

среднеразмерные премиальные авто – Lexus ES;

спорткары – Porsche 718 Boxster/Cayman;

минивэны – Kia Sedona;

малые кроссоверы – Buick Encore;

малые премиальные кроссоверы – BMW X1;

компактные кроссоверы – Chevrolet Equinox;

компактные премиальные кроссоверы – Lexus NX;

среднеразмерные кроссоверы – Toyota 4Runner;

среднеразмерные премиальные кроссоверы – Lexus RX;

большие кроссоверы – Chevrolet Traverse;

большие премиальные кроссоверы – BMW X6;

полноразмерные внедорожники – Chevrolet Tahoe;

среднеразмерные пикапы – Toyota Tacoma;

полноразмерные пикапы – Toyota Tundra;

тяжелые пикапы – Ford SuperDuty.

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