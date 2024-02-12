Представлен новый британский конкурент Porsche 911 с двигателем Mercedes (видео)

Суперкар Aston Martin Vantage стал ярче на вид и современнее внутри. Мощность его двигателя увеличили до 665 сил, что позволяет развивать 325 км/ч.

В Великобритании презентовали новый Aston Martin Vantage. Суперкар прошел основательную модернизацию вслед за старшим братом DB12 и поступит в производство до конца первого квартала 2024 года. Подробности конкурента Porsche 911 Turbo и Maserati GranTurismo раскрыли на официальном сайте британского бренда.

У купе изменены фары и увеличена решетка радиатора Фото: Aston Martin

Дизайн Aston Martin Vantage выдержан в стилистике старшего DB12. Купе стало шире, ему увеличили решетку радиатора и установили новые матричные фары. Также появились 21-дюймовые диски и воздухозаборники в боковинах.

Салон Aston Martin Vantage полностью изменен Фото: Aston Martin

Салон Aston Martin Vantage 2024 претерпел более серьезные изменения. Внутри заменены руль, передняя панель, центральная консоль и виртуальный щиток приборов, а также установлен увеличенный 10,25-дюймовый тачскрин. Базовое оснащение включает 390-ваттную акустику с 11 динамиками.

Мощность двигателя выросла до 665 л. с. Фото: Aston Martin

Отдачу 4,0-литрового V8 твин-турбо от Mercedes-AMG увеличили до 665 л. с. и 800 Нм. С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с, а максимальная скорость составляет 325 км/ч.

Жесткость кузова Aston Martin Vantage выросла на 29%, а подвеска перенастроена. Суперкар получил электронный дифференциал и адаптивные амортизаторы, а за доплату предложены карбоново-керамические тормоза.

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