На аукцион выставили уникальный лимузин президента США (фото)

В 1964 году выпустили только 10 Chrysler Imperial Crown в кузове лимузин. Конкретно этот автомобиль возил президента США Линдона Джонсона и жену Джона Кеннеди, Жаклин.

В США на аукцион Mecum выставили лимузин Chrysler Imperial Crown 1964 года. Автомобиль обслуживал президента США Линдона Джонсона. Его подробности раскрыли на сайте аукционного дома.

Выпустили только 10 лимузинов Chrysler Imperial Crown Фото: Mecum

Всего выпустили только 10 лимузинов Chrysler Imperial Crown. Их дизайн разработало знаменитое итальянское ателье Ghia.

Конкретно этот автомобиль был арендован Белым Домом у Chrysler за символическую сумму в 1 доллар за год. Изначально его использовала жена Джона Кеннеди, Жаклин. Затем его передали Линдону Джонсону и авто даже принимало участие в его инаугурации. Пробег авто составляет всего 24 300 км.

Лимузин обслуживал президента США Линдона Джонсона Фото: Mecum

Огромный лимузин Chrysler Imperial Crown достигает 6,3 м в длину. Его семиместной салон отделан кожей, деревом и дорогой шерстью. Оснащение включает кондиционер, электроприводы стеклоподъемников и перегородки между водителем и пассажирами.

Вместо рычага КПП предусмотрены кнопки Фото: Mecum Лимузин является семиместным Фото: Mecum

Под капотом Chrysler Imperial Crown установлен 6,8-литровый V8 мощностью 340 л. с. В паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП, причем вместо рычага установлены кнопки.

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