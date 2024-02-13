Огромный электрический пикап Ford вышел на европейский рынок (фото)

Ford F-150 Lightning — электрический рамный пикап длиной почти 6 метров. На первых порах в Европе продают базовую 458-сильную версию, а позже появится топовый вариант на 580 сил.

Новый Ford F-150 Lightning начали экспортировать в Европу. Электрический пикап уже появился в Норвегии, а позже должен быть представлен и в других странах. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Пикап достигает почти 6 метров в длину Фото: Ford

Электропикап Ford F-150 Lightning выпускают с 2022 года и поначалу модель была представлена только на североамериканском рынке. Однако в последнее время некоторые заокеанские модели Ford стали появляться в Европе.

Почти шестиметровый электромобиль создан на базе стандартного рамного пикапа Ford F-150 и доступен исключительно в четырехдверном исполнении. Отличить его можно по другой передней части без решетки радиатора и измененным фонарям. В салоне появился большой портретный тачскрин.

В салоне установлен большой портретный тачскрин Фото: Ford

Пока новый Ford F-150 Lightning поставляют в Европу только в веси Lariat и исключительно с 458-сильной установкой и батареей емкостью 98 кВт∙ч. Такой пикап способен разогнаться до 100 км/ч менее, чем за 5 с, а его запас хода составляет 386 км.

Позже также должны появиться более дорогие модификации мощностью 580 л. с. с батареей на 131 кВт∙ч и запасом хода до 510 км.

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