На рынок вышел дешевый электрокроссовер Chevrolet за $35 000 с запасом хода 500 км (фото)

Доступный электрокроссовер Chevrolet Equinox EV неплохо оснащен и предложен в версиях на 213 и 294 л. с. Самый "дальнобойный" вариант модели может проехать более 500 км без подзарядки.

Новый Chevrolet Equinox EV поступил в производство и вышел на рынок. Модель стоит в США от 34 995 долларов и является самым доступным электрокроссовером от General Motors. Об этом сообщает сайт Carscoops.

В США на электромобиль Chevrolet Equinox EV также распространяется правительственная субсидия размером до 7500 долларов, то есть его цена может упасть до $27 495. Базовый электрокроссовер получил 19-дюймовые диски, камеру заднего вида, парктроник, автоматическое торможение, удержание в полосе и контроль "слепых" зон.

Запас хода электромобиля достигает 513 км Фото: General Motors

Топовый электромобиль Chevrolet Equinox EV 3RS будет стоить от 46 795 долларов с передним приводом и 53 395 долларов – с полным. Эта версия оснащена 21-дюймовыми дисками, раздельным климат-контролем, подогревом руля и сидений, электроприводом и вентиляцией кресел, а также системой полуавтономного вождения Super Cruise.

Электрический кроссовер Chevrolet Equinox EV достигает 4,8 м в длину и отличается обтекаемым дизайном. В его салоне установлены виртуальный щиток приборов и большой 17,7-дюймовый тачскрин.

На передней панели установлены два дисплея Фото: General Motors

Новый Chevrolet Equinox EV доступен в 213-сильной переднеприводной и 294-сильной полноприводной модификациях. В первом случае запас хода составляет 513 км, во втором – 459 км.

К слову, бензиновый Chevrolet Equinox останется в производстве, ведь недавно появилось новое его поколение.

Также Фокус рассказывал про новый кроссовер от General Motors и Honda.