Ржавеет после дождя: у Tesla Cybertruck обнаружили неожиданный дефект

После дождя на кузовных панелях Tesla Cybertruck появляются пятна коррозии. Стальной кузов пикапа на заводе не окрашивают, а только полируют.

Новая Tesla Cybertruck только недавно поступила в производство, а у нее уже нашли неприятный дефект. Эффектный стальной кузов электрокара оказался подвержен коррозии. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Владельцы новеньких Tesla Cybertruck жалуются, что после длительных дождей на кузове появляются пятна ржавчины. Они только-только получили свои авто, то есть на кузове пока нет царапин либо других повреждений, которые могли бы привести к коррозии.

Пятна ржавчины появляются на кузове после дождя Фото: carscoops.com Кузов пикапа нуждается в полировке Фото: carscoops.com

Один из владельцев Tesla Cybertruck, столкнувшийся с этой проблемой всего через два дня после покупки авто, обратился к дилеру. Там зафиксировали ржавчину и заявили, что кузов нужно полировать.

Кроме того, он отметил, что в руководстве по эксплуатации авто рекомендуют сразу смывать с Cybertruck грязь, насекомых, птичий помет или реагенты, которыми посыпают дороги зимой.

Как известно, кузов Tesla Cybertruck – одна из "фишек" модели. Его выполняют из толстой стали, которую производитель называет нержавеющей. Она не окрашена и не покрыта защитным прозрачным лаком, а только отполирована.

К слову, недавно пикап Tesla Cybertruck разочаровал еще и запасом хода — в реальных условиях он ниже заявленного.

Также Фокус рассказывал, что новая Tesla Cybertruck получила необычную зимнюю версию.