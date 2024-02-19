Недорогой спортивный электромобиль от Renault показали до премьеры (фото)

Alpine A290 — спортивный вариант хэтчбека Renault 5. Электрокар предложат в версиях на 218 и 272 л. с., а его запас хода составит чуть менее 400 км.

Доступный электромобиль Renault 5 получит спортивную версию от Alpine. Заряженный хэтчбек презентуют в июне, а пока он проходит тесты за полярным кругом в Швеции. Его фотографии опубликовали на официальном портале Renault Group.

Новый Alpine A290 (именно так назвали электрокар) оклеен камуфляжной пленкой, однако отдельные детали его дизайна все же можно разглядеть. Серийный хэтчбек будет сдержаннее концепт-кар Alpine A290_β, однако ярче, чем стандартный электромобиль Renault 5.

Хэтчбек тестируют за полярным кругом Фото: Renault

Хэтчбек получил обвес, оригинальные противотуманные фары с Х-образным узором и увеличенный спойлер на крыше. Его колесные арки расширили, чтобы вместить 19-дюймовые шины Michelin Pilot Alpin 5.

Размеры Renault Alpine A290:

длина — 3990 мм;

ширина — 1820 мм;

высота — 1520 мм;

колесная база — 2530 мм.

Alpine A290 получил обвес, а его крылья расширены Фото: Renault

Салон Alpine A290 не показали, однако отметили, что электрокар получит спортивные кресла и скошенный руль, обшитый кожей Nappa.

Держат в секрете и характеристики Renault 5 Alpine. Ожидается, что модель предложат в версиях на 218 и 272 л. с. с батареей емкостью 52 кВт∙ч. Запас хода составит чуть менее 400 км.

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