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Недорогие и экономичные: лучшие компактные б/у авто из Европы по цене до $12 500 (фото)

Тарас Брязгунов
Фото: the drive | Британцы выбрали лучшие хэтчбеки С-класса

В рейтинг попали современные подержанные хэтчбеки С-класса. Они доступны, недорогие в содержании и экономичны, а некоторые модели порадуют управляемостью или просторным салоном.

Больше всего авто с пробегом украинцы привозят из Европы. Достаточно популярны компактные модели С-класса — они недорогие и экономичные. Именно такие машины исследовали журналисты британского издания WhatCar и назвали лучшие компактные авто стоимостью до 10 000 фунтов стерлингов ($12 500).

10 место. Opel Astra

Опель Астра
Фото: Opel

Opel Astra предыдущего поколения недорогая и хорошо оснащена. У нее неплохая управляемость, однако качество пластика в салоне не самое лучшее.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • невысокая цена;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • шумные дизели;
  • жестковатая подвеска.

9 место. Hyundai i30

Hyundai i30
Фото: drive.com.au

Hyundai i30 недорогой и надежный. У него просторный салон, комфортабельная подвеска и богатая комплектация, но динамика и управляемость не самые лучшие.

Плюсы:

  • вместительный багажник;
  • невысокая цена.

Минусы:

  • медленная динамика;
  • тесный задний ряд.

8 место. Honda Civic

Honda Civic
Фото: Honda

Honda Civic порадует хорошей управляемостью и большим багажником. Двигатели отличаются экономичностью.

Плюсы:

  • большой багажник;
  • невысокая цена;
  • богатая комплектация по безопасности.

Минусы:

  • тесный задний ряд;
  • недостаточная шумоизоляция.

7 место. BMW 1 серии

BMW 1 серии
Фото: BMW

BMW 1 Series F20 — единственная современная модель С-класса с задним приводом. У нее отличная управляемость, однако хэтчбек не такой просторный, как соперники.

Плюсы:

  • превосходная управляемость;
  • надежность;
  • качественная мультимедиа
  • экономичные дизели.

Минусы:

  • тесный салон;
  • бедная комплектация;
  • высокая цена.

6 место. Ford Focus

Форд Фокус
Фото: Ford

Ford Focus хорошо управляется, а его двигатели резвые и экономичные. У хэтчбека просторный салон, но багажник небольшой.

Плюсы:

  • хорошая управляемость;
  • экономичные двигатели;
  • просторный салон.

Минусы:

  • не самое лучшее качество отделки;
  • жесткая подвеска;
  • небольшой багажник.

5 место. Volkswagen Golf 7

Фольксваген Гольф
Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf качественный внутри, просторный и имеет хорошо настроенное шасси. Однако за модель дорогая и за $12 500 доступны экземпляры с большим пробегом.

Плюсы:

  • хорошая управляемость;
  • комфортабельная подвеска;
  • качественный салон.

Минусы:

  • высокая цена;
  • ненадежность.

4 место. Skoda Scala

Шкода Скала
Фото: Skoda

Skoda Scala практична и имеет просторные салон и багажник. У нее экономичные двигатели, однако в салоне видно, что модель бюджетные.

Плюсы:

  • просторные салон и багажник;
  • комфортабельная подвеска;
  • невысокие расходы на содержание.

Минусы:

  • недостаточная шумоизоляция;
  • дешевая отделка салона.

3 место. Audi A3

Audi A3
Фото: Audi

Audi A3 — премиальный брат VW Golf с качественным салоном, неплохой управляемостью и мощными двигателями в более дорогих версиях. Однако он не настолько просторный, как Golf.

Плюсы:

  • доступные мощные моторы;
  • качественный салон;
  • хорошая управляемость.

Минусы:

  • тесный задний ряд в салоне;
  • подвеска жестковата.

2 место. SEAT Leon

SEAT Leon
Фото: SEAT

Еще один родственник VW Golf дешевле собрата и лучше управляется, однако качество материалов в его салоне ниже, а подвеска жестче.

Плюсы:

  • богатое оснащение;
  • хорошая управляемость;
  • низкие затраты на содержание.

Минусы:

  • жесткая подвеска;
  • слабая шумоизоляция.

1 место. Skoda Octavia A7

Шкода Октавия
Фото: Skoda

Skoda Octavia очень просторная внутри и имеет самый большой в классе багажник. Обычно она богато укомплектована и относительно недорогая.

Плюсы:

  • просторные салон и багажник;
  • дешевая в содержании;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • жестковатая подвеска;
  • базовая версия слишком проста.

Ранее Фокус рассказывал о лучших компактных кроссоверах 2024 года.

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