Недорогие и экономичные: лучшие компактные б/у авто из Европы по цене до $12 500 (фото)
В рейтинг попали современные подержанные хэтчбеки С-класса. Они доступны, недорогие в содержании и экономичны, а некоторые модели порадуют управляемостью или просторным салоном.
Больше всего авто с пробегом украинцы привозят из Европы. Достаточно популярны компактные модели С-класса — они недорогие и экономичные. Именно такие машины исследовали журналисты британского издания WhatCar и назвали лучшие компактные авто стоимостью до 10 000 фунтов стерлингов ($12 500).
10 место. Opel Astra
Opel Astra предыдущего поколения недорогая и хорошо оснащена. У нее неплохая управляемость, однако качество пластика в салоне не самое лучшее.
Плюсы:
- просторный салон;
- невысокая цена;
- богатое оснащение.
Минусы:
- шумные дизели;
- жестковатая подвеска.
9 место. Hyundai i30
Hyundai i30 недорогой и надежный. У него просторный салон, комфортабельная подвеска и богатая комплектация, но динамика и управляемость не самые лучшие.
Плюсы:
- вместительный багажник;
- невысокая цена.
Минусы:
- медленная динамика;
- тесный задний ряд.
8 место. Honda Civic
Honda Civic порадует хорошей управляемостью и большим багажником. Двигатели отличаются экономичностью.
Плюсы:
- большой багажник;
- невысокая цена;
- богатая комплектация по безопасности.
Минусы:
- тесный задний ряд;
- недостаточная шумоизоляция.
7 место. BMW 1 серии
BMW 1 Series F20 — единственная современная модель С-класса с задним приводом. У нее отличная управляемость, однако хэтчбек не такой просторный, как соперники.
Плюсы:
- превосходная управляемость;
- надежность;
- качественная мультимедиа
- экономичные дизели.
Минусы:
- тесный салон;
- бедная комплектация;
- высокая цена.
6 место. Ford Focus
Ford Focus хорошо управляется, а его двигатели резвые и экономичные. У хэтчбека просторный салон, но багажник небольшой.
Плюсы:
- хорошая управляемость;
- экономичные двигатели;
- просторный салон.
Минусы:
- не самое лучшее качество отделки;
- жесткая подвеска;
- небольшой багажник.
5 место. Volkswagen Golf 7
Volkswagen Golf качественный внутри, просторный и имеет хорошо настроенное шасси. Однако за модель дорогая и за $12 500 доступны экземпляры с большим пробегом.
Плюсы:
- хорошая управляемость;
- комфортабельная подвеска;
- качественный салон.
Минусы:
- высокая цена;
- ненадежность.
4 место. Skoda Scala
Skoda Scala практична и имеет просторные салон и багажник. У нее экономичные двигатели, однако в салоне видно, что модель бюджетные.
Плюсы:
- просторные салон и багажник;
- комфортабельная подвеска;
- невысокие расходы на содержание.
Минусы:
- недостаточная шумоизоляция;
- дешевая отделка салона.
3 место. Audi A3
Audi A3 — премиальный брат VW Golf с качественным салоном, неплохой управляемостью и мощными двигателями в более дорогих версиях. Однако он не настолько просторный, как Golf.
Плюсы:
- доступные мощные моторы;
- качественный салон;
- хорошая управляемость.
Минусы:
- тесный задний ряд в салоне;
- подвеска жестковата.
2 место. SEAT Leon
Еще один родственник VW Golf дешевле собрата и лучше управляется, однако качество материалов в его салоне ниже, а подвеска жестче.
Плюсы:
- богатое оснащение;
- хорошая управляемость;
- низкие затраты на содержание.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- слабая шумоизоляция.
1 место. Skoda Octavia A7
Skoda Octavia очень просторная внутри и имеет самый большой в классе багажник. Обычно она богато укомплектована и относительно недорогая.
Плюсы:
- просторные салон и багажник;
- дешевая в содержании;
- богатое оснащение.
Минусы:
- жестковатая подвеска;
- базовая версия слишком проста.
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