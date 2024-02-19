Недорогие и экономичные: лучшие компактные б/у авто из Европы по цене до $12 500 (фото)

В рейтинг попали современные подержанные хэтчбеки С-класса. Они доступны, недорогие в содержании и экономичны, а некоторые модели порадуют управляемостью или просторным салоном.

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Больше всего авто с пробегом украинцы привозят из Европы. Достаточно популярны компактные модели С-класса — они недорогие и экономичные. Именно такие машины исследовали журналисты британского издания WhatCar и назвали лучшие компактные авто стоимостью до 10 000 фунтов стерлингов ($12 500).

10 место. Opel Astra

Опель Астра Фото: Opel

Opel Astra предыдущего поколения недорогая и хорошо оснащена. У нее неплохая управляемость, однако качество пластика в салоне не самое лучшее.

Плюсы:

просторный салон;

невысокая цена;

богатое оснащение.

Минусы:

шумные дизели;

жестковатая подвеска.

9 место. Hyundai i30

Hyundai i30 Фото: drive.com.au

Hyundai i30 недорогой и надежный. У него просторный салон, комфортабельная подвеска и богатая комплектация, но динамика и управляемость не самые лучшие.

Плюсы:

вместительный багажник;

невысокая цена.

Минусы:

медленная динамика;

тесный задний ряд.

8 место. Honda Civic

Honda Civic Фото: Honda

Honda Civic порадует хорошей управляемостью и большим багажником. Двигатели отличаются экономичностью.

Плюсы:

большой багажник;

невысокая цена;

богатая комплектация по безопасности.

Минусы:

тесный задний ряд;

недостаточная шумоизоляция.

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7 место. BMW 1 серии

BMW 1 серии Фото: BMW

BMW 1 Series F20 — единственная современная модель С-класса с задним приводом. У нее отличная управляемость, однако хэтчбек не такой просторный, как соперники.

Плюсы:

превосходная управляемость;

надежность;

качественная мультимедиа

экономичные дизели.

Минусы:

тесный салон;

бедная комплектация;

высокая цена.

6 место. Ford Focus

Форд Фокус Фото: Ford

Ford Focus хорошо управляется, а его двигатели резвые и экономичные. У хэтчбека просторный салон, но багажник небольшой.

Плюсы:

хорошая управляемость;

экономичные двигатели;

просторный салон.

Минусы:

не самое лучшее качество отделки;

жесткая подвеска;

небольшой багажник.

5 место. Volkswagen Golf 7

Фольксваген Гольф Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf качественный внутри, просторный и имеет хорошо настроенное шасси. Однако за модель дорогая и за $12 500 доступны экземпляры с большим пробегом.

Плюсы:

хорошая управляемость;

комфортабельная подвеска;

качественный салон.

Минусы:

высокая цена;

ненадежность.

4 место. Skoda Scala

Шкода Скала Фото: Skoda

Skoda Scala практична и имеет просторные салон и багажник. У нее экономичные двигатели, однако в салоне видно, что модель бюджетные.

Плюсы:

просторные салон и багажник;

комфортабельная подвеска;

невысокие расходы на содержание.

Минусы:

недостаточная шумоизоляция;

дешевая отделка салона.

3 место. Audi A3

Audi A3 Фото: Audi

Audi A3 — премиальный брат VW Golf с качественным салоном, неплохой управляемостью и мощными двигателями в более дорогих версиях. Однако он не настолько просторный, как Golf.

Плюсы:

доступные мощные моторы;

качественный салон;

хорошая управляемость.

Минусы:

тесный задний ряд в салоне;

подвеска жестковата.

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2 место. SEAT Leon

SEAT Leon Фото: SEAT

Еще один родственник VW Golf дешевле собрата и лучше управляется, однако качество материалов в его салоне ниже, а подвеска жестче.

Плюсы:

богатое оснащение;

хорошая управляемость;

низкие затраты на содержание.

Минусы:

жесткая подвеска;

слабая шумоизоляция.

1 место. Skoda Octavia A7

Шкода Октавия Фото: Skoda

Skoda Octavia очень просторная внутри и имеет самый большой в классе багажник. Обычно она богато укомплектована и относительно недорогая.

Плюсы:

просторные салон и багажник;

дешевая в содержании;

богатое оснащение.

Минусы:

жестковатая подвеска;

базовая версия слишком проста.

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