Недорогі й економічі: кращі вживані компактні авто з Європи за ціною до $12 500 (фото)
До рейтингу потрапили сучасні вживані хетчбеки С-класу. Вони доступні, недорогі в утриманні та економічні, а деякі моделі порадують керованістю чи просторим салоном.
Найбільше авто з пробігом українці привозять з Європи. Досить популярними є компактні моделі С-класу — вони недорогі та економічні. Саме такі машини дослідили журналісти британського видання WhatCar і назвали найкращі компактні авто вартістю до 10 000 фунтів стерлінгів ($12 500).
10 місце. Opel Astra
Opel Astra попереднього покоління недорога і добре оснащена. У неї непогана керованість, проте якість пластику в салоні не найкраща.
Плюси:
- просторий салон;
- невисока ціна;
- багате оснащення.
Мінуси:
- галасливі дизелі;
- жорсткувата підвіска.
9 місце. Hyundai i30
Hyundai i30 недорогий і надійний. У нього просторий салон, комфортабельна підвіска і багата комплектація, але динаміка і керованість не найкращі.
Плюси:
- місткий багажник;
- невисока ціна.
Мінуси:
- повільна динаміка;
- тісний задній ряд.
8 місце. Honda Civic
Honda Civic порадує гарною керованістю і великим багажником. Двигуни вирізняються економічністю.
Плюси:
- великий багажник;
- невисока ціна;
- багата комплектація з безпеки.
Мінуси:
- тісний задній ряд;
- недостатня шумоізоляція.
7 місце. BMW 1 Series
BMW 1 Series F20 — єдина сучасна модель С-класу із заднім приводом. У неї чудова керованість, проте хетчбек не такий просторий, як суперники.
Плюси:
- чудова керованість;
- надійність;
- якісна мультимедіа
- економічні дизелі.
Мінуси:
- тісний салон;
- бідна комплектація;
- висока ціна.
6 місце. Ford Focus
Ford Focus добре керується, а його двигуни жваві та економічні. У хетчбека просторий салон, але багажник невеликий.
Плюси:
- хороша керованість;
- економічні двигуни;
- просторий салон.
Мінуси:
- не найкраща якість оздоблення;
- жорстка підвіска;
- невеликий багажник.
5 місце. Volkswagen Golf 7
Volkswagen Golf якісний всередині, просторий та має добре налаштоване шасі. Проте за модель дорога і за $12 500 доступні екземпляри з великим пробігом.
Плюси:
- хороша керованість;
- комфортабельна підвіска;
- якісний салон.
Мінуси:
- висока ціна;
- ненадійність.
4 місце. Skoda Scala
Skoda Scala практична та має просторі салон і багажник. У неї економічні двигуни, проте в салоні видно, що модель бюджетні.
Плюси:
- просторі салон і багажник;
- комфортабельна підвіска;
- невисокі витрати на утримання.
Мінуси:
- недостатня шумоізоляція;
- дешеве оздоблення салону.
3 місце. Audi A3
Audi A3 — преміальний брат VW Golf з якісним салоном, непоганою керованістю та потужними двигунами в дорожчих версіях. Однак він не настільки просторий, як Golf.
Плюси:
- доступні потужні мотори;
- якісний салон;
- хороша керованість.
Мінуси:
- тісний задній ряд у салоні;
- підвіска зажорстка.
2 місце. SEAT Leon
Ще один родич VW Golf дешевший за побратима і краще керується, проте якість матеріалів у його салоні нижча, а підвіска жорсткіша.
Плюси:
- багате оснащення;
- хороша керованість;
- низькі витрати на утримання.
Мінуси:
- жорстка підвіска;
- слабка шумоізоляція.
1 місце. Skoda Octavia A7
Skoda Octavia дуже простора всередині і має найбільший у класі багажник. Зазвичай вона багато укомплектована і відносно недорога.
Плюси:
- просторі салон і багажник;
- дешева в утриманні;
- багате оснащення.
Мінуси:
- жорсткувата підвіска;
- базова версія занадто проста.
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