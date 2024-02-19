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Авто

Недорогі й економічі: кращі вживані компактні авто з Європи за ціною до $12 500 (фото)

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Фото: the drive | Британці обрали кращі хетчбеки С-класу

До рейтингу потрапили сучасні вживані хетчбеки С-класу. Вони доступні, недорогі в утриманні та економічні, а деякі моделі порадують керованістю чи просторим салоном.

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Найбільше авто з пробігом українці привозять з Європи. Досить популярними є компактні моделі С-класу — вони недорогі та економічні. Саме такі машини дослідили журналісти британського видання WhatCar і назвали найкращі компактні авто вартістю до 10 000 фунтів стерлінгів ($12 500).

10 місце. Opel Astra

Opel Astra, авто з Європи, кращі компактні авто, компактні авто Fullscreen
Opel Astra
Фото: Opel

Opel Astra попереднього покоління недорога і добре оснащена. У неї непогана керованість, проте якість пластику в салоні не найкраща.

Плюси:

  • просторий салон;
  • невисока ціна;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • галасливі дизелі;
  • жорсткувата підвіска.

9 місце. Hyundai i30

Hyundai i30, авто з Європи, кращі компактні авто, компактні авто Fullscreen
Hyundai i30
Фото: drive.com.au

Hyundai i30 недорогий і надійний. У нього просторий салон, комфортабельна підвіска і багата комплектація, але динаміка і керованість не найкращі.

Плюси:

  • місткий багажник;
  • невисока ціна.

Мінуси:

  • повільна динаміка;
  • тісний задній ряд.

8 місце. Honda Civic

Honda Civic, авто з Європи, кращі компактні авто, компактні авто Fullscreen
Honda Civic
Фото: Honda

Honda Civic порадує гарною керованістю і великим багажником. Двигуни вирізняються економічністю.

Плюси:

  • великий багажник;
  • невисока ціна;
  • багата комплектація з безпеки.

Мінуси:

  • тісний задній ряд;
  • недостатня шумоізоляція.
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Розкрито подробиці нової Honda Civic 2025 (фото)
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7 місце. BMW 1 Series

BMW 1 Series, авто з Європи, кращі компактні авто, компактні авто Fullscreen
BMW 1 Series
Фото: BMW

BMW 1 Series F20 — єдина сучасна модель С-класу із заднім приводом. У неї чудова керованість, проте хетчбек не такий просторий, як суперники.

Плюси:

  • чудова керованість;
  • надійність;
  • якісна мультимедіа
  • економічні дизелі.

Мінуси:

  • тісний салон;
  • бідна комплектація;
  • висока ціна.

6 місце. Ford Focus

Ford Focus, авто з Європи, кращі компактні авто, компактні авто Fullscreen
Ford Focus
Фото: Ford

Ford Focus добре керується, а його двигуни жваві та економічні. У хетчбека просторий салон, але багажник невеликий.

Плюси:

  • хороша керованість;
  • економічні двигуни;
  • просторий салон.

Мінуси:

  • не найкраща якість оздоблення;
  • жорстка підвіска;
  • невеликий багажник.

5 місце. Volkswagen Golf 7

Volkswagen Golf, авто з Європи, кращі компактні авто, компактні авто Fullscreen
Volkswagen Golf
Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf якісний всередині, просторий та має добре налаштоване шасі. Проте за модель дорога і за $12 500 доступні екземпляри з великим пробігом.

Плюси:

  • хороша керованість;
  • комфортабельна підвіска;
  • якісний салон.

Мінуси:

  • висока ціна;
  • ненадійність.

4 місце. Skoda Scala

Skoda Scala, авто з Європи, кращі компактні авто, компактні авто Fullscreen
Skoda Scala
Фото: Skoda

Skoda Scala практична та має просторі салон і багажник. У неї економічні двигуни, проте в салоні видно, що модель бюджетні.

Плюси:

  • просторі салон і багажник;
  • комфортабельна підвіска;
  • невисокі витрати на утримання.

Мінуси:

  • недостатня шумоізоляція;
  • дешеве оздоблення салону.

3 місце. Audi A3

Audi A3, авто з Європи, кращі компактні авто, компактні авто Fullscreen
Audi A3
Фото: Audi

Audi A3 — преміальний брат VW Golf з якісним салоном, непоганою керованістю та потужними двигунами в дорожчих версіях. Однак він не настільки просторий, як Golf.

Плюси:

  • доступні потужні мотори;
  • якісний салон;
  • хороша керованість.

Мінуси:

  • тісний задній ряд у салоні;
  • підвіска зажорстка.
Важливо
Розкішний брат Golf: новий компактний Audi показали до прем'єри (фото)
Розкішний брат Golf: новий компактний Audi показали до прем'єри (фото)

2 місце. SEAT Leon

SEAT Leon, авто з Європи, кращі компактні авто, компактні авто Fullscreen
SEAT Leon
Фото: SEAT

Ще один родич VW Golf дешевший за побратима і краще керується, проте якість матеріалів у його салоні нижча, а підвіска жорсткіша.

Плюси:

  • багате оснащення;
  • хороша керованість;
  • низькі витрати на утримання.

Мінуси:

  • жорстка підвіска;
  • слабка шумоізоляція.

1 місце. Skoda Octavia A7

Skoda Octavia, авто з Європи, кращі компактні авто, компактні авто Fullscreen
Skoda Octavia
Фото: Skoda

Skoda Octavia дуже простора всередині і має найбільший у класі багажник. Зазвичай вона багато укомплектована і відносно недорога.

Плюси:

  • просторі салон і багажник;
  • дешева в утриманні;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • жорсткувата підвіска;
  • базова версія занадто проста.

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