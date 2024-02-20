Гость из 70-х: в Киеве заметили редкое винтажное купе Volvo (фото)

Купе Volvo 242 GL отличается сдержанным рубленым дизайном. Заднеприводный автомобиль оборудован 2,3-литровым бензиновым двигателем.

В Киеве сфотографировали Volvo 242 GL 1979 года выпуска. Представительское купе является раритетом в Украине. Фотографии автомобиля появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Volvo 200-й серии — одни из самых знаменитых моделей в истории шведской марки. Их выпускали почти 20 лет (с 1974 по 1993 год) и всего собрали почти 2,8 миллиона машин. Автомобили узнаваемы благодаря фирменному рубленному дизайну Volvo.

Палитра моделей Volvo 200 была достаточно широкой — изготавливали седаны, универсалы, купе и даже удлиненные лимузины. Их предлагали большое количество разнообразных четырех-, пяти- и шестицилиндровых бензиновых и дизельных двигателей.

Заднеприводное купе Volvo 242 производилось с 1974 по 1984 год. Конкретно этот автомобиль оборудован 2,3-литровым бензиновым двигателем, который развивал от 98 до 140 л.с., в зависимости от версии.

Модель комплектовали 5-ступенчатой механической и 3-ступенчатой автоматической КПП. На фото Volvo 242 GL тюнингованный — получил новый передний бампер, спойлер и жалюзи на заднем стекле, а в салоне установлены спортивные кресла.

Кстати, недавно винтажный спорткар Volvo 60-х вернули в производство. Он является самым надежным авто в мире.

Также Фокус сообщал, что в Украине появился доступный электрокроссовер Volvo за 32 000 евро.