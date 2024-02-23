Французский шарм: тест-драйв нового Peugeot 408

Новый Peugeot 408 сочетает броский стремительный дизайн и мощный двигатель с высоким клиренсом. Фокус проверил, может ли это стильное авто одновременно быть практичным.

Это один из самых ярких и оригинальных автомобилей на украинском рынке за последние годы. В нем сочетаются черты заряженного хэтчбека, купе и кроссовера. Он богато оснащен, довольно быстрый и при этом относительно недорогой. На тесте Фокуса — новый Peugeot 408.

Не хуже Lamborghini – дизайн Peugeot 408

Новый Peugeot 408 не сравнивал с Lamborghini Urus только ленивый. Действительно, отдаленное сходство во внешности двух моделей просматривается, но французский автомобиль получился самобытным и, на мой субъективный взгляд, смотрится элегантнее Lamborghini.

Версия GT отличается особой решеткой радиатора Фото: Тарас Брязгунов

Впрочем, большие логотипы со львом на кузове сразу дают понять всем, что перед ними — именно Peugeot. Автомобиль подобно магниту притягивает всеобщее внимание — на него оглядываются и водители соседних машин, и пешеходы. В общем, 408 — машина для экстровертов.

В дизайне Peugeot 408 2024 гармонично сочетаются плавные формы и грани. Он привлекает стремительным профилем с покатой купеобразной крышей, высокой изогнутой оконной линией и заостренной задней частью.

Вместе с тем, у авто выраженный пластиковый обвес, как у кроссоверов, а клиренс достигает 189 мм. В Peugeot называют такой кузов кросс-фастбеком. У всех Peugeot 408 в Украине стандартные 18-дюймовые диски.

У Peugeot 408 стремительный силуэт с покатой крышей Фото: Тарас Брязгунов

"Лицо" 408 также получилось эффектным. Светодиодные фары дополнены "клыками" ходовых огней. В версии GT оптика матричная, а еще установлены особая безрамочная решетка радиатора и оригинальные фонари с узором в виде следов от когтей.

Новый Peugeot 408 относится к С-классу, но является довольно крупным. Он заметно больше родственных Peugeot 308 и DS 4, с которыми делит платформу ЕМР2.

Задняя часть Peugeot 408 заострена Фото: Тарас Брязгунов

Размеры Peugeot 408 2024:

длина – 4687 мм;

ширина – 1848 мм;

высота – 1478 мм;

колесная база – 2787 мм.

Peugeot 408 получил новые логотипы марки Фото: Тарас Брязгунов При открытии двери логотипы Peugeot проецируются на дорогу Фото: Тарас Брязгунов

При открытии двери авто приветствует водителя – проецирует на дорогу логотип Peugeot. Салон 408-го получился не менее оригинальным, чем дизайн. Отделку разбавляют серебристые и черные глянцевые вставки, а педали и пороги украшены металлическими накладками. В тестовом авто использована приятная дорогая кожа Nappa, но, в то же время, местами можно найти и жесткий пластик.

Интерьер выдержан в фирменной стилистике марки i-Cockpit. Руль очень компактный и приплюснут сверху и снизу. Он обшит перфорированной кожей и снабжен удобными наплывами в районе хвата рук. Вместо рычага КПП – маленький джойстик.

У Peugeot 408 небольшой руль, а приборная панель расположена высоко Фото: Тарас Брязгунов

Виртуальная панель приборов расположена очень высоко. 3D-графика выглядит стильно, а при желании можно поменять ее цвет и конфигурацию – вывести на дисплей карту навигационной системы или данные бортового компьютера.

Большой 10-дюймовый тачскрин Peugeot 408 повернут к водителю. Мультимедийная система работает быстро, а к ее меню легко привыкнуть. Есть и беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

Изюминка мультимедиа – программируемые сенсорные кнопки. Водитель может сам выбрать, какими функциями они будут управлять – климатом, камерой, подогревами или подключением телефона. Вместе с тем, остались физические переключатели климат-контроля и регулятор громкости, которыми удобно пользоваться на ощупь.

Виртуальный щиток приборов имеет 3D-эффект Фото: Тарас Брязгунов На экран можно вывести карту навигации Фото: Тарас Брязгунов

Ниже находятся полка с беспроводной зарядкой для смартфона и разъемы USB-C (USB-A в авто нет). Внутри хватает отсеков для мелочи – ниши в центральной консоли и дверях, большой перчаточный ящик и глубокий (хоть и узкий) бокс в подлокотнике.

Насколько просторен новый Peugeot 408

Спортивные сиденья в Peugeot 408 GT хорошо обхватывают спину и комфортабельные в дальних поездках. Они получили электропривод (с регулируемым поясничным подпором), а у рулевой колонки широкий диапазон регулировок, поэтому удобное положение находится быстро. Во всех Peugeot 408 2024 сиденья и руль оснащены подогревом, а в GT есть еще и массаж с несколькими разными программами.

Спортивные кресла хорошо удерживают спину Фото: Тарас Брязгунов На втором месте немного места над головой, но ногам просторно Фото: Тарас Брязгунов

Посадка в кросс-фастбеке довольно низкая. Вкупе с маленьким задним стеклом и толстыми стойками крыши это ограничивает обзор назад. Так что камера заднего вида не зря в базовом оснащении. К слову, картинка у нее очень качественная. Также в Peugeot 408 не хватает заднего дворника — это особенно проявляется в дождь или снег.

Переместимся на второй ряд. Проем задней двери не самый большой, да и запас места над головой ограничен – за стильный силуэт с покатой крышей приходится платить.

Вместе с тем, пространство для ног в довольно длинном авто очень щедрое, так что людям ростом до 185 см точно не тесно. Да и ширина салона достаточная для троих пассажиров. В добавок, есть раскладной подлокотник с подстаканниками, дефлекторы обдува и пара USB-портов.

Кросс-фастбек обладает большим 505-литровым багажником Со сложенными задними креслами получается 1580-литровый отсек При выборе акустики Focal место запаски занимает сабвуфер

Зато багажник Peugeot 408 весьма приличный: его объем равен 505 л в обычном состоянии и 1580 л – со сложенными задними креслами. К тому же, он геометрически правильный, его проем широкий, а погрузочная высота небольшая.

В версии GT дверь багажника получила электропривод с сенсором открытия – он реагирует на движение ноги под бампером. Под полом прячется либо запаска-докатка, либо же сабвуфер опционной акустики Focal.

Комплектация Peugeot 408

Бедно оснащенных версий у Peugeot 408 не бывает. Уже в начальном варианте Allure есть бесключевой доступ, раздельный климат-контроль, камера, парктроник, навигация, датчики света и дождя.

"Фишка" мультимедийной системы - программируемые сенсорные кнопки Вместо рычага КПП установлен маленький джойстик Бардачок Peugeot 408 довольно вместительный Бокс в подлокотнике узкий, но глубокий У задних пассажиров есть отдельные дефлекторы обдува и USB-порты

Версия GT добавляет камеры кругового обзора, электроприводы и отделку салона алькантарой. Среди доступных опций есть даже система ночного видения, которая, как правило, встречается на моделях классом выше.

Обязательными для всех Peugeot 408 2024 являются адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе, распознавания знаков и контроля слепых зон.

Резвый и тяговитый – двигатель Peugeot 408

Новый Peugeot 408 в Украине предложен только с одним двигателем – 1,6-литровой бензиновой турбочетверкой на 215 л. с. Ее характер отлично подходит автомобилю.

1,6-литровый турбомотор на 215 сил быстро раскручивается и тяговитый Фото: Тарас Брязгунов

Мотор быстро и без усилий раскручивается (особенно в режиме Sport) и лучше всего чувствует себя в среднем диапазоне оборотов – после 2000 об/мин. Именно тогда доступен максимальный крутящий момент в 300 Н·м.

Peugeot 408 достаточно быстрый, чтобы считаться спортивным. Разгон до 100 км/ч занимает 7,9 с, а максимальная скорость составляет 220 км/ч. 8-ступенчатая автоматическая КПП Aisin переключает передачи быстро, хотя на малых скоростях порой ощутимы толчки.

Разгон до 100 км/ч занимает 7,9 с Фото: Тарас Брязгунов

Заявленный расход топлива – 9,2 л/100 км в городском цикле и 5,7 л/100 км в загородном. В тесте получилось 9,4-9,5 л на 100 км в городе и 7,2-7,4 л на 100 км на трассе, хотя в пробках или при активной езде "аппетит" может вырасти и до 11 л.

Комфортабельный спортсмен

Настройки ходовой Peugeot 408 весьма нетипичные, по меркам заряженных спортивных моделей. Его подвеска довольно мягкая и легко поглощает неровности – лишь глубокие выбоины по-настоящему ощутимы. Однако шумоизоляции днищу не хватает, поэтому работа подвески слышна.

Зато при езде по ровной дороге внутри тихо даже на большой скорости благодаря ламинированным боковым стеклам. К тому же, при таких настройках подвески крены кузова небольшие.

У кросс-фастбека мягкая и комфортабельная подвеска Фото: Тарас Брязгунов

Руль Peugeot 408 легкий и ему бы не помешало больше остроты и обратной связи в околонулевой зоне. Впрочем автомобиль послушно маневрирует и неплохо чувствует себя на извилистых дорогах.

Цена Peugeot 408 в Украине

Новый Peugeot 408 стоит от 1 200 400 гривен за начальную версию Allure и от 1 367 000 гривен – за вариант GT. С учетом характеристик и оснащения это немного и в данном ценовом сегменте на украинском рынке сложно найти модели аналогичной мощности.

Фары Peugeot 408 дополнены "клыками" ходовых огней Фото: Тарас Брязгунов Фонари напоминают следы от когтей Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Новый Peugeot 408 — практичная и относительно недорогая альтернатива традиционным спортивным купе и заряженным хэтчбекам. Стильный дизайн и хорошая динамика сочетаются с большим багажником и высоким клиренсом. Кросс-лифтбек богато оснащен и комфортабельный на украинских дорогах, однако его салон — не самый просторный.

Плюсы Peugeot 408:

яркий дизайн;

богатое оснащение при невысокой цене;

большой багажник;

энергоемкая подвеска.

Минусы Peugeot 408:

мало места над головой на втором ряду;

не лучший обзор назад.

Технические характеристики Peugeot 408