Возвращение раллийной легенды: в Италии возродили знаменитый спорткар 80-х (видео)

Спорткар Kimera EVO38 напоминает раллийную Lancia 037, однако изготовлен из современных компонентов. Его кузов карбоновый, а мощность 2,2-литрового турбодвигателя составляет 600 сил.

Итальянская компания Kimera презентовала модель EVO38. Спорткар является современной версией знаменитой Lancia 037, которая выиграла чемпионат мира по ралли в 1982 году. Об авто рассказали на сайте производителя.

Спорткар оборудовали современными диодными фарами

Как и оригинальная Lancia 037, современная Kimera EVO38 построена на базе Lancia Beta, однако от нее осталась лишь рама. Все кузовные панели выполнены из карбона, поэтому спорткар весит всего 1100 кг.

Дизайн выполнен в стилистике Lancia 037, однако получился более граненым. У купе длинный капот, расширенные крылья и большой заостренный спойлер. Есть и современные черты вроде диодных фар и фонарей или 19-дюймовых дисков.

Сзади установлен огромный спойлер

Среднемоторное купе Kimera EVO38 оборудовано 2,2-литровой бензиновой турбочетверкой мощностью около 600 л.с. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает менее 4 секунд.

В отличие от оригинальной Lancia 037, современная версия является полноприводной. Она получила электронный дифференциал, регулируемые амортизаторы Öhlins и карбоново-керамические тормоза Brembo.

Всего выпустят всего 38 таких спорткаров. Цена Kimera EVO38 составит 500 000 фунтов стерлингов ($633 000).

К слову, недавно Lancia презентовала первую новую модель за последние 13 лет и это компактный конкурент Mini.

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