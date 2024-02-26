Цена $12 500 и расход 3,8 л на 100 км: представлен новый Geely Emgrand 2024 (фото)
Седан Geely Emgrand стал сдержаннее на вид и солиднее внутри. Модель предлагается в бензиновой и гибридной версиях.
В Китае презентовали новый Geely Emgrand L. Бюджетный седан прошел масштабную модернизацию и поступает в продажу в Китае по цене от 89 800 юаней ($12 500). Об этом сообщает сайт Autohome.
Седан Geely Emgrand 2024 стал солиднее и сдержаннее на вид. У него новые фары, небольшая решетка радиатора и более массивные бамперы. Также заменены передние крылья, фонари и крышка багажника.
Размеры Geely Emgrand L 2024 года:
- длина — 4735 мм;
- ширина — 1815 мм;
- высота — 1478 мм;
- колесная база — 2700 мм.
В салоне изменили виртуальную панель приборов и рычаг КПП. Комплектация включает диодную оптику, климат-контроль, круиз-контроль, камеру и 12,3-дюймовый тачскрин. Более дорогая версия получила камеры кругового обзора.
На выбор предлагают 1,5-литровый 177-сильный турбомотор Volvo и гибридную установку на 317 л. с. и 610 Нм. Более мощная версия способна разогнаться до 100 км/ч за 6,9 с и развить 230 км/ч.
Аккумуляторная батарея на 15,5 кВт∙ч позволяет проехать 100 км в электрическом режиме. Потребление топлива составляет 3,8 л на 100 км. Общий запас хода на электротяге и бензине достигает 1300 км.
Ранее Фокус рассказывал о новом премиальном электромобиле от Geely с запасом хода 750 км.
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