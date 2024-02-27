В Киеве заметили новый яркий кроссовер Toyota с расходом 4,1 л на 100 км (фото)

Компактный кроссовер Toyota C-HR 2024 отличается ярким дизайном. Модель доступна исключительно в экономичных гибридных версиях.

В Украину приехала новая Toyota C-HR второго поколения. Компактный кроссовер уже сфотографировали в Киеве. Фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кроссовер Toyota C-HR 2024 стал ярче и выразительнее на вид. У него заостренный "нос", клиновидный профиль и оригинальные тоненькие фары.

Кроссовер предлагают только в гибридных версиях Фото: Topcars UA

По размерам новая Toyota C-HR соизмерима с моделью предыдущего поколения — достигает 4360 мм в длину и имеет 290-литровый багажник. Салон же стал немного просторнее, а у водителя появилась виртуальная панель приборов.

На фото попал самый дорогой вариант Toyota C-HR GR Sport за 1,83 млн гривен с камерами кругового обзора, парковочным автопилотом, электроприводом кресла водителя и проекцией на лобовое стекло.

Вариант GR Sport получил полный привод Фото: Topcars UA

Кроссовер Toyota C-HR доступен исключительно в гибридных версиях. Модификация GR Sport комплектуется более мощной 2,0-литровой гибридной установкой на 194 л.с. с полным приводом. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,9 с и развить 180 км/ч, а расход топлива в смешанном цикле составляет 4,1 л/100 км.

Кстати, недавно в Украине заметили новый Lamborghini Urus в лимитированной версии.

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